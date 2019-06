Auto elettriche: lo spot-sostegno di Schwarzenegger – VIDEO

Prima la sua animata politica di sostegno in favore della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica, e adesso, nonostante non ricopra più la carica di governatore della California, Arnold Schwarzenegger la conferma delle sue idee green. Non è un caso, infatti, il simpatico spot girato in collaborazione con Veloz (associazione attiva nell’ambito della eco mobilità), nel quale l’attore promuove e sponsorizza l’utilizzo delle auto elettriche.

Lo spot pro auto elettriche

Nello spot intitolato “Kicking Gas”, Schwarzenegger interpreta Howard Kleiner, un falso venditore di una concessionaria che prova a convincere i clienti a non acquistare un veicolo elettrico, proponendogli auto tradizionali tra cui un imponente Hummer decisamente più adrenalinico, inquinante e potente rispetto a un modello poco rumoroso e a zero emissioni.

L’insistenza di Schwarzy, riconosciuto da alcuni clienti nonostante i pesanti baffi sul volto e l’abbigliamento eccentrico, non è altro che un espediente per sottolineare i pregi delle auto a batteria. Nella parte finale dello spot, Schwarzenegger da Howard Kleiner diventa Harry, cambia aspetto e travestimento e spiega che le “auto elettriche fanno risparmiare denaro, tempo e salvaguardano l'ambiente, senza sacrificare il divertimento e l'esperienza di guida.” L’endorsement a favore delle auto elettriche si conclude con un “minaccioso” “Do It Now” dell’attore ... alla Terminator.