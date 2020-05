Fiat 500e by Armani, Bvlgari e Kartell, ecco il docufilm per le tre One-Off

Mai stata un modello normale, la 500, tutt'altro. Un'auto speciale, sia per gli appassionati, che per la stessa Fiat. Una bandiera da mostrare orgogliosamente e da lanciare in grande stile. Come quando, nel 2007, la 500 del terzo millennio venne svelata al mondo con una cerimonia hollywoodiana sul Po.

Per lanciare la 500e a batteria la Casa ha pensato a qualcosa di diverso, più in linea con i tempi ma non per questo meno originale: tre versioni One-Off della nuova citycar realizzate da altrettanti marchi della moda italiana, Armani, Bvlgari e Kartell. Ora un docufilmraccoglie le immagini più significative del processo creativo e le testimonianze di chi ha lavorato ai tre progetti.

One-off

A raccontare l’incontro tra il mondo dell’automobile e quello della moda e del design è lo stesso Olivier Francais, Presidente Fiat Brand Global e Chief Marketing Officer di FCA. Il manager ha voluto fortemente il progetto delle tre One-Off e che ne ha seguito attentamente lo sviluppo. Il video, realizzato da Vice, è disponibile su YouTube e sugli altri canali social della Fiat.

Fiat 500e by Armani, Bvulgari e Kartell: le immagini del docufilm

Benché non sia la prima volta che la 500 incontra marchi di moda (come testimonia la versione by Diesel della precedente generazione dell’auto) non era mai successo che tre brand lavorassero in maniera così completa e dettagliata a un solo modello. “Non hai mai una seconda opportunità per fare una prima, buona impressione”, ha detto Francois per sintetizzare il concetto alla base dei tre progetti.

Ognuna delle vetture si caratterizza per una serie di elementi sviluppati da ognuno dei brand in base alla propria immagine. Unendo la tradizione delle fibre tessili all’innovazione dei materiali stampati in 3D. Dalla tecnologia lser utilizzata da Armani fino alla vernice micalizzata di Bvlgari, passando per il policarbonato ricilato di Kartell. Convertendo a uso automobilistico design e tecniche normalmente utilizzate per altri settori, dall’abbigliamento all’arredamento. Senza tralasciare la personalizzazione di nessun dettaglio.

Unione di design e tecnologia

Il progetto One-Off ha come obiettivo la promozione del design e del prodotto italiano. La Fiat 500, che ha ricevuto tra l’altro il riconoscimento “Icona italiana e Honorary Member” della fondazione Altagamma, rappresenta la perfetta base di partenza. Il modello classico è riconosciuto in tutto il mondo come simbolo di italianità, mentre la generazione del 2007, come ricorda la stessa Fiat, “è rinata nel 2007 per ‘colorare’ la quotidianità e le strade di tutto il mondo, divenendo una risposta autentica, unica e rilevante alle esigenze di mobilità urbana internazionale”.

Ma la nuova 500e non porta in dote solo storia e design. Si tratta infatti della prima Fiat completamente elettrica destinata alla grande produzione. Con l’importanza simbolica di rappresentare il primo importante passo verso l’elettrificazione della gamma dell’intero gruppo FCA.