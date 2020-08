Monopattini elettrici pericolosi: 43 scontri gravi tra giugno e luglio, 8 sono a Roma

Tramite lo speciale "Osservatorio Monopattini", dedicato ai nuovi protagonisti della mobilità urbana italiana, l'Asaps, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, ha diffuso un report da cui risalta un dato preoccupante: lo studio infatti ha rilevato "comportamenti particolarmente gravi da parte degli utilizzatori, anche con casi di guida alterata dall'alcol, e modalità di guida completamente inosservanti delle normali regole di prudenza, come il contromano, il viaggiare in due, il farsi trainare o trainare biciclette, passare con il semaforo rosso".

La difficile interazione tra diversi mezzi in città

Milano e Roma le più pericolose

Il risultato è che nel post-lockdown, tra giugno e luglio 2020, in Italia si sono registrati 43 incidenti con lesioni, di cui uno mortale. In altre 60 occasioni sono intervenuti i sanitari per piccoli incidenti senza gravi conseguenze. Numeri significativi, se rapportati al numero dei veicoli presenti nel territorio italiano. Il record d'incidenti a Milano (10) e Roma (8) - 41,8% del totale -, mentre a livello di regioni "primeggiano" in questa speciale classifica la Lombardia, il Lazio e l'Emilia-Romagna.

"L'uso del monopattino non è un gioco - ricorda il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni - e neppure uno strumento da utilizzare su strada con superficialità, come se tutto fosse lecito. I video che girano in rete mostrano comportamenti sconsiderati, al limite della follia, con i mezzi che entrano in tangenziali autostradali o monopattini che trasportano tre persone o trascinano carrozzelle per disabili". Per il presidente dell'Asaps, inoltre, "vanno trasmessi in rete e in televisione i video dei crash test come in altri Paesi europei dove mettono in mostra i danni per chi utilizza in modo sconsiderato il monopattino. Ben vengano le sanzioni, come comunicato in questa settimana da parte delle Polizie locali di molti capoluoghi che hanno iniziato ad emettere verbali. Un occhio particolare va poi dato alle manomissioni e alterazioni dei mezzi che permettono di superare i 25 km/h previsti dalla legge".

L'incidente mortale è avvenuto a Budrio, nel bolognese, dove un 60enne si è scontrato con il proprio monopattino con un'auto nei pressi di una rotonda, mentre due bambini di 7 anni sono ricoverati in prognosi riservata a Numana (Ancona) e Campione del Garda (Brescia) in seguito a due incidenti, uno sull'hoverboard e uno seguito a uno scontro con un motociclista.

Possibili soluzioni

Fatti gravi, che inducono a riflettere sull'educare le persone alla guida di questi mezzi 'smart', ma in qualche modo pericolosi. Le soluzioni avallate dall'Asaps sono molteplici, tra le quali il varare "forme diverse di tariffazione per i monopattini in sharing perché quella 'pay for minute', impone tragitti più veloci con meno spesa per l'utente ma comportamenti inosservanti delle regole, come il transito su marciapiede, il mancato rispetto delle precedenze o dei semafori rossi". Oppure "un'assicurazione obbligatoria per gli utenti che utilizzano il monopattino privato, con formule innovative come alcune compagnie assicurative oggi propongono; controlli tassativi sull'utilizzo del casco per i minorenni; campagne di divulgazione per un utilizzo consigliato anche per i maggiorenni, come avviene sulle piste da sci, dove ormai la quasi totalità degli adulti utilizza il casco senza un obbligo di legge; limitazione della velocità a 20 km/h nelle strade più ad alto rischio e nelle ore serali e notturne".