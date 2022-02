Cupra, il futuro è elettrico: due modelli in rampa di lancio

La personalizzazione di Ateca e il lancio di un concept elettrico da corsa, quattro anni fa, e poi ancora: il lancio di modelli come Formentor, dotati di identità propria e buona per correre tra le candidate al premio Auto dell'Anno nel 2021. In 48 mesi Cupra ha fatto tutto questo, passando all'introduzione di un elettrico che ha in Born una sportiveggiante compatta su architettura MEB e, ancora, candidata Auto dell'Anno 2022.