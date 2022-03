Kia EV9, il maxi Suv elettrico fa il pieno di tecnologia

Un concept che segna l’evoluzione di Kia verso la nuova mobilità elettrica è questo l’obbiettivo della EV9, un Suv di cinque metri con una batteria ad alte prestazioni che arriverà sul mercato il prossimo anno e che avrà un prezzo interessante. La svolta della Casa coreana l’abbiamo vista con la EV6, giustamente eletta anche The Car of The Year da una giuria di 60 giornalisti di 23 Paesi europei, ma è stata confermata anche dalla nuova Sportage e ora siamo in attesa dell’ennesima conferma con la nuova Niro . Il progetto di arrivare a breve ad un numero di ben 14 nuove vetture elettriche o elettrificate è un segnale che il nuovo corso, partito anche dal nuovo logo sta dando dei risultati positivi e l’EV9 ne è la conferma.

Suv formato famiglia

L’EV9 è un veicolo altamente flessibile e high-tech alimentato da un propulsore 100% elettrico ad emissioni zero di ultima generazione. Una vettura di grande impatto grazie ad una lunghezza di 4.930 mm, una larghezza di 2.055 mm, un’altezza di 1.790 mm e un passo di 3.100 mm. La motorizzazione sarà affidata a due propulsori elettrici, uno per asse, che assicura la trazione integrale. La versione che stiamo vedendo adesso è ancora una concept car ma che sarà molto simile nelle linee esterne che possiamo considerare praticamente definitive come accaduto in passato per la EV6. La disposizione degli interni è stata studiata per ospitare comodamente sette persone pur mantenendo un discreto spazio di carico.

Kia EV9, design futuristico

Le linee evidenziano un profilo futuristico e dai tagli netti che conferiscono all’EV9 una personalità decisa che i progettisti di Kia hanno definito "Bold for Nature" che nasce all’interno della nuova filosofia Opposites United della Casa coreana. Il disegno apparentemente semplice e squadrato con le fiancate verticali cela però un attento studio dei volumi del grande Suv. Le ruote di grandi dimensioni, 22 pollici, con i passaruota ampi conferiscono alla vettura una maggiore aggressività. Molto lavoro è stato fatto dai designer sulla parte anteriore. Il classico frontale Tiger Face di Kia è stato reinterpretato sull’EV9 che essendo un veicolo elettrico non necessita di prese d’aria anteriori e lascia più creatività ai designer. Infatti la griglia anteriore è un display luminoso che crea motivi a nuvola di stelle, che, quando la vettura è parcheggiata, si cela dietro il pannello della carrozzeria. Gli schemi sequenziali creano un messaggio che funge da "luce di benvenuto" per il conducente e posizionano correttamente le luci durante la guida.

Sfrutta il sole

La superficie del cofano ospita pannelli solari che possono contribuire a mantenere la carica della vettura quando si è in viaggio. Il tetto in vetro panoramico di grande superficie mette in diretto contatto con l’ambiente esterno gli occupanti. caratteristici i mancorrenti esterni retrattili quando non serve caricare nulla.

Arriva nel 2023

Il grande Suv Kia EV9 è stato studiato principalmente per il mercato americano ma una versione è stata pensata anche per l’Europa. Potremo vedere sulle nostre strade questo Suv a fine 2023.