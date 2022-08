Ricaricare l'auto mentre bevi il caffè: la trovata di Volvo e Starbucks

Siete per strada e dovete fermarvi a ricaricare la vostra auto elettrica? Potrete farlo stando comodamente seduti sui salottini di Starbucks sorseggiando il loro famoso caffè, ma (per ora) solo se vi trovate negli Stati Uniti . La celebre catena di caffetterie in partnership con Volvo hanno deciso di rendere disponibilei a tutti gli automobilisti nuove colonnine di ricarica nelle aree di parcheggio.

Ricariche panoramiche

La rete delle stazioni di ricarica si estenderà per 2.180 km, dallo stato del Colorado a quello di Washington, e tutti coloro che hanno una vettura dotata di prese di tipo CCS1 o CHAdeMO standard potranno usufruirne, con qualche differenza a seconda del tipo di automobile: i guidatori di modelli Bev Volvo potranno infatti ricaricare l'auto gratuitamente o a tariffa preferenziale. Già sono stati installati 4 punti di ricarica nella sede Starbucks a Provo, nello Utah, un "progetto-prova" che darà il via alla lunghissima catena di colonnine da Seattle a Boise, da Salt Lake City fino ad arrivare a Denver, per un totale di ben 60 punti di ricarica rapidi in 15 caffetterie. Il percorso non è casuale perchè questa arteria ripercorre sei delle foreste nazionali più belle del Paese, come lo Snoqualmie Pass a Washington, il fiume Snake nell'Idaho, l'Arches National Park, Park City e la stazione sciistica di Vail nello Utah.

Anders Gustafsson, svp Americas Region e presidente e Ceo di Volvo Car USA, ha annunciato l'innovativo progetto: "Partnership come questa sono estremamente importanti mentre continuiamo a muoverci verso un futuro più sostenibile ed elettrificato. Stiamo creando una rete di ricarica per veicoli elettrici che può adattarsi perfettamente alla vita di tutti i giorni. I caricabatterie rapidi ChargePoint DC possono riportare modelli come il Volvo C40 Recharge da una carica del 20% a una del 90% in circa 40 minuti".

