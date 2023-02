Audi e-tron, la qualità che fa la differenza

L’Automobile Roma nasce nel 2016 con l’obiettivo di coniugare la professionalità e l’esperienza del Gruppo L’Automobile con l’esclusività dell’offerta Audi. La mission aziendale è soddisfare in modo efficace e puntuale i bisogni e i desideri dei clienti, i quali vengono seguiti con professionalità dalla concessionaria in ogni fase dell’acquisto di un’auto. In più, grazie a L’Automobile Roma Service, ogni cliente avrà la possibilità di essere supportato dall’Assistenza Ufficiale Audi per ogni evenienza.

Tutto l'elettrico di e-tron Insomma, grazie ad Audi sta nascendo una nuova era della mobilità, evoluta e sostenibile. Stiamo parlando del fantastico mondo e-tron. Secondo Audi e L’Automobile Roma, cambiare il modo di muoversi è importante, sia per gli automobilisti che per il pianeta: ecco perché la visione di Audi è già improntata a questi nobili principi. In particolare, Audi ritiene che la via da percorrere sia quella di una mobilità sostenibile basata sull’elettricità. Da qui l’obiettivo, per la Casa dei quattro anelli, di avere una gamma di oltre 20 veicoli completamente elettrici entro il 2025. Nel percorso verso la sostenibilità, Audi offre e-tron, i modelli elettrici targati quattro anelli. Digitalizzazione, performance potenti e rispetto dell’ambiente, sono gli elementi chiave che contraddistinguono questa gamma.

La concessionaria Ed è così che presso le sedi di L’Automobile Roma è possibile scoprire tutti i dettagli dell'innovazione di Audi relativa alla mobilità elettrica. Il mondo e-tron, simbolo di mobilità evoluta e sostenibile, da L’Automobile Roma è oggi realtà. Presso la Concessionaria si effettua dunque la vendita di vetture a marchio Audi 100% elettriche. Ma non solo: da L’Automobile Roma sono anche presenti postazioni per la ricarica delle auto elettriche e, nella sede di Roma in via Via Smerillo 32 (uscita 13 del G.R.A.) sono disponibili anche colonnine Fast-Charge, per una ricarica ultra veloce.