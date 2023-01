Toyota prima Casa auto mondiale, seconda una europea

Qualità, quantità abbinate a prudenza e buon senso, leggi neutralità tecnologica, dove l’ibrido al momento è meglio, molto meglio dell’elettrico. I grandi risultati non arrivano mai per caso, soprattuto quando il caso comprende anche la gestione, previdente, dello stock di approvvigionamento di microchip. Ma da qualsiasi parte la vogliate vedere, il terzo trionfo annuale di seguito di Toyota che si conferma prima casa auto mondiale, davanti alla tedesca Volkswagen, è il simbolo dei tempi che viviamo.

Il record di vendite del 2022

Nel 2022 la casa auto nipponica ha venduto circa 10,48 milioni di autoveicoli a livello globale, -0,1% rispetto all'anno precedente, un dato che comprende i marchi controllati della Daihatsu e Hino Motors. La produzione è cresciuta del 5,3% a 10,61 milioni di unità, con un aumento delle capacità produttive nel Nord America e in Asia. Sebbene i volumi di vendita abbiano registrato una flessione per il secondo anno consecutivo, il rallentamento della Volkswagen è stato più consistente con un calo delle vendite del 7% nel 2022 a 8,26 milioni di vetture, dovuta alle criticità causate dalla logistica. Problemi avvertiti dalla stessa Toyota sul mercato interno, con una contrazione della produzione del 7,7% a 2,66 milioni di veicoli, il livello più basso dal 1976. A differenza di altri paesi, infatti, le auto realizzate in Giappone necessitano di semiconduttori più avanzati per specifiche funzioni.

La gioia di Akio Toyota

Un bagaglio di soddisfazioni per Akio Toyota, nipote del fondatore della Toyota Motors, Kiichir? Toyoda alla guida del gruppo dal 2009 che ha appena annunciato che lascerà il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo al 53enne Koji Sato, ex branding officer e presidente della controllata Lexus.