Mercato auto usate giugno 2025: ACI registra crescita, diesel e benzina dominano ancora

Giugno 2025 ha visto una crescita del 3,9% nel mercato dell'usato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nel dettaglio, le auto usate hanno registrato un incremento dell' 1,7% , mentre le moto usate hanno segnato un balzo del 13,7% . In controtendenza, le radiazioni totali dei veicoli sono diminuite del 5,2% (auto -8,8%), mentre quelle dei motocicli sono cresciute del 17,2%.

Considerando il primo semestre 2025, i passaggi di proprietà hanno mostrato un aumento complessivo dell'1,9% per il totale dei veicoli, con le auto a +1,8% e le moto a +2,7%.

Un dato significativo è che, sia a giugno che nell'intero primo semestre del 2025, per ogni 100 vetture nuove vendute, sono state acquistate 192 auto usate. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,67 a giugno e a 0,69 nel primo semestre (ogni 100 auto nuove, 67/69 sono state radiate).

Alimentazioni: Il diesel domina, l'ibrido cresce ma l'elettrico resta ai margini

Nel mercato dell'usato, le alimentazioni tradizionali come diesel e benzina continuano a detenere la quota maggiore. A giugno, l'ibrido a benzina ha raggiunto una quota del 9,6%, con una crescita significativa del +26,7%. Le vetture elettriche, pur registrando un aumento del 25%, rimangono ancora a una quota marginale dell'1,1%.

Nei "minipassaggi" (trasferimenti temporanei ai concessionari), le auto diesel mantengono la leadership con il 43,4% di quota a giugno 2025, seppur in calo rispetto al 48,1% dello stesso mese del 2024. L'incidenza delle auto ibride a benzina nei minipassaggi si colloca all'11,9% (+34,9% l'incremento), superando i mezzi a GPL (7,3%). Si evidenzia anche un aumento del 53% per le minivolture di auto ibride a gasolio (2,8% del totale), mentre le elettriche, pur crescendo del 17,3%, rappresentano solo l'1,6% delle minivolture.

Questi sono alcuni dei dati chiave dell'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia (ACI) basata sui dati del PRA, consultabile sul sito ACI.

Dettaglio dei dati di giugno 2025:

Passaggi di proprietà totali: +3,9% (360.700 veicoli contro 347.162 di giugno 2024).

(360.700 veicoli contro 347.162 di giugno 2024). Passaggi di proprietà auto: +1,7% (250.481 formalità contro 246.328 di giugno 2024).

(250.481 formalità contro 246.328 di giugno 2024). Passaggi di proprietà moto: +13,7% (71.031 pratiche contro 62.460 di giugno 2024).

Nei primi sei mesi dell'anno, gli aumenti sono stati dell'1,9% per tutti i veicoli, dell'1,8% per le auto e del 2,7% per i motocicli.

Dettaglio delle radiazioni a giugno 2025:

Radiazioni totali: -5,2% (108.853 veicoli contro 114.859 di giugno 2024).

(108.853 veicoli contro 114.859 di giugno 2024). Radiazioni auto: -8,8% (88.111 operazioni contro 96.588 di giugno 2024), con un calo nelle demolizioni (-15,3%) e una crescita delle esportazioni (+7,5%).

(88.111 operazioni contro 96.588 di giugno 2024), con un calo nelle demolizioni (-15,3%) e una crescita delle esportazioni (+7,5%). Tasso di sostituzione auto: 0,67 a giugno (ogni 100 auto nuove, 67 radiate) e 0,69 nel primo semestre.

a giugno (ogni 100 auto nuove, 67 radiate) e 0,69 nel primo semestre. Radiazioni moto: +17,2% (10.833 motocicli radiati contro 9.240 di giugno 2024).

Nel primo semestre 2025, le radiazioni hanno registrato contrazioni del 5,6% per tutti i veicoli, del 5,3% per le autovetture (581.060 radiazioni contro 613.696 del 2024) e del 6,3% per i motocicli.