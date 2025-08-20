Kona si rinnova: più potente e tecnologica

LE NOVITÀ

I propulsori, oltre a inquinare meno, sono diventati più potenti. Il turbo benzina 1.0 T-GDI con cambio manuale passa da 100 a 115 cv, mentre il turbo benzina 1.6 T-GDI con cambio automatico DCT sale da 138 a 150 cv. Anche il full-hybrid 1.6 GDI guadagna potenza, salendo da 129 a 138 cv. Lunga 4,35 metri, larga 1,82, alta 1,57 e con un passo di 2,6 metri, la Kona si distingue per il suo stile personale, caratterizzato dalla firma luminosa anteriore, una sottile striscia di Led che si estende lungo tutta la larghezza del cofano, che da dinamismo alle forme del muso. Lo spazio a bordo non manca, con il bagagliaio da 466 litri, così come la dotazione tecnologica, che può contare sul doppio display panoramico da 12,3” con sistema di infotainment di ultima generazione Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) di serie, compatibile con la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, dal software aggiornabile OverThe-Air (OTA) e il sistema Bluelink per il controllo remoto tramite app dedicata di diverse funzioni del veicolo.

GLI ALLESTIMENTI

La Kona è in vendita in quattro allestimenti. XTech, quello d’accesso, parte da 26.700 euro e di serie offre cerchi in lega da 16”, luci diurne anteriori e posteriori a Led e retrocamera con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, oltre a una suite di ADAS completa di cruise control adattivo, mantenimento di corsia, riconoscimento intelligente dei limiti di velocità e frenata assistita con i sensori di riconoscimento di pedoni e ciclisti a svolte e incroci. L’allestimento Business, pensato per aziende e flotte, parte da 28.100 euro e aggiunge cerchi in lega da 17”, da 18” per la versione full-hybrid, sedile guidatore con supporto lombare elettrico, vetri posteriori oscurati, caricatore wireless per smartphone e retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Al top gli allestimenti N Line ed Excellence. Il primo, più sportivo, è caratterizzato da cerchi da 18” N Line, interni specifici, pedaliera e finiture sportive. Il secondo più premium, offre di serie i cerchi da 18”, fari anteriori full Led e una dotazione di ADAS completa e sistema audio Bose. Il prezzo di listino per entrambi parte da 32.500 euro.