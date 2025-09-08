Peugeot 308, il Leone punta sulla versatilità

GUARDIAMOLA

Dal punto di vista estetico, il frontale cambia decisamente rispetto al passato. La fi rma luminosa è sdoppiata, con gli artigli del Leone uniti da una sequenza di Led con al centro il logo della Casa illuminata a comporre la parte alta, mentre in basso sono stati posizionati i proiettori principali. Ridisegnato il paraurti, composto da una calandra a eff etto 3D in tinta con la carrozzeria e da prese d’aria specifi che intagliate in verticale, ai lati, nella parte bassa, per migliorare la penetrazione aerodinamica. Il lato B non cambia rispetto al passato, ma si arricchisce dei fari Led dalla grafi ca 3D, optional sulla serie precedente, ora di serie. Invariato anche l’abitacolo. L’arredo interno dalle fi niture composte da materiali nobili come alluminio e Alcantara non è stato toccato, ma è stata data più attenzione al comfort adottando sedili anteriori con certifi cazione AGR con funzione di massaggio e riscaldamento e sistema AQS che, monitorando la qualità dell’aria, attiva in automatico il ricircolo dell’aria. Resta, anche, protagonista l’i-cockpit di Peugeot, con il volante piccolo e in basso e la strumentazione posizionata più in alto oramai impostazione marchio di fabbrica del Leone. Qui la novità è rappresentata dalle nuove grafi che della strumentazione e dall’aggiornamento dell’infotelematica, integrata con l’intelligenza artifi ciale e sempre compatibile con AppleCar Play e Android Auto. Lo spazio è il terreno della versione SW che off re un bagagliaio che va da un minimo di 589 litri a un massimo di 1487. Infi ne, la dotazione estetica, è completata dai nuovi cerchi da 17” e 18” oltre che dai colori Blu Ingaro per la 308 SW e Blu Lagoa per la hatchback. Elettrica, ibrida, plug-in e Diesel, sotto al cofano la nuova 308 accontenta tutti. La versione a batteria è equipaggiata da un motore da 156 cv e 270 Nm alimentato da una batteria 58 kWh che, secondo il ciclo WLTP permette fi no a 450 km di autonomia. Il caricatore di bordo è a 11 kW e supporta la ricarica veloce fi no a 100 kW. Ha la frenata rigenerativa impostabile su tre livelli, ma la novità è rappresentata dalla funzione Plug & Charge e dalla predisposizione con il V2L per ricaricare dispositivi fi no a 3,5 kW. La versione d’accesso, la mild hybrid è spinta dal 1.2 benzina da 145 cv e cambio automatico da doppia frizione e sei rapporti, mentre la versione più perforante, la plugin, più contare su powetrain composto da un 1.6 turbo benzina da 150 cv abbinato a un elettrico da 125 cv per una potenza di sistema di 195 cv. Il cambio è un automatico a doppia frizione, mentre la batteria da 17,2 kWh permette di percorrere in elettrico, secondo i dati dichiarati, fi no a 85 km. E infi ne c’è anche la versione a gasolio, con il 1.5 da 131 cv, 300 Nm di coppia e automatico a 8 rapporti. La Peugeot 308 restyling sarà in vendita in 5 allestimenti, Style, Allure, GT, Business e GT Exclusive, prezzi ancora da dichiarare.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

Lunghezza: 4,37 m (4,63 la SW)

Altezza: 1,46 m

Larghezza: 1,85 m

Peso 1.361-1.716 kg

MOTORI

Benzina 1.2 mild hybrid da 145 cv

Benzina 1.6 plug-in hybrid da 195 cv

Diesel 1.5 da 131 cv

Elettrico da 156 cv e batteria da 58 kWh