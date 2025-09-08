La Fortwo rinasce grazie alla Smart #2

Ci sono auto che non hanno semplicemente segnato un’epoca, ma che l’hanno ridefi nita. La Smart Fortwo, lanciata nel 1998, appartiene a questa categoria: la city-car a due posti che ha rivoluzionato la mobilità urbana, trasformando il concetto stesso di automobile in città congestionate come Roma, Milano o Parigi. Con i suoi 2,5 metri di lunghezza e la capacità di infi larsi ovunque, divenne subito simbolo di agilità e libertà metropolitana. Quando nel 2024 la produzione si è interrotta, lasciando la gamma Smart orfana della sua icona, molti hanno percepito la decisione come un tradimento dello spirito originario del marchio. I valori di compattezza, praticità e stile venivano accantonati per fare spazio a SUV elettrici ben più grandi, come le recenti #1, #3 e #5. Nel frattempo, le Fortwo usate con motore termico hanno visto crescere le loro quotazioni, segno tangibile di una nostalgia diff usa.

RITORNO

Eppure, la storia non poteva concludersi così. E difatti è arrivata la conferma che tutti attendevano: la Smart tornerà alle origini con la Smart #2, un modello che raccoglierà l’eredità della Fortwo mantenendo il format a due posti, ma con una natura totalmente elettrica. Il progetto, battezzato “project: two”, è ormai in fase avanzata di sviluppo e debutterà entro la fi ne del 2026. Non esistono ancora immagini uffi ciali, ma le anticipazioni parlano chiaro: dimensioni contenute, sbalzi ridotti, abitacolo ottimizzato per due passeggeri. Linee moderne, fari sottili e un look più aggressivo, senza tradire le proporzioni familiari che hanno reso celebre la prima Fortwo. A occuparsi del design è il centro stile Mercedes, mentre la produzione avverrà in Cina, frutto della joint venture con Geely. Una scelta industriale che mira a contenere i costi e a garantire competitività su un mercato sempre più aff ollato di city-car elettriche.

PRATICITÀ

Per Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, il lancio della #2 sarà «un momento decisivo per il marchio su scala globale». E non è diffi cile crederlo: in un mondo in cui le città sono sempre più sotto assedio da traffi co e SUV ingombranti, la nuova Smart si candida a restituire agli automobilisti ciò che più manca oggi: leggerezza, praticità e la possibilità di muoversi senza stress. aLa Smart #2 non è quindi solo una novità di prodotto: è una risposta culturale, quasi un atto di resistenza. È il ritorno di un concetto di mobilità che aveva fatto innamorare gli automobilisti europei e che, con questa rinascita 100% elettrica, promette di accompagnarci in una nuova era. Perché la città non ha bisogno di macchine sempre più grandi. Ha bisogno, ancora una volta, di intelligenza compatta.