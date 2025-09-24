Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Hyundai IONIQ 9: l'ammiraglia elettrica che unisce design futuristico e comfort da salotto viaggiante

Hyundai lancia in Italia la nuova IONIQ 9, un grande SUV completamente elettrico che si impone come l'ammiraglia del brand
Hyundai IONIQ 9: l'ammiraglia elettrica che unisce design futuristico e comfort da salotto viaggiante
4 min

Un'ammiraglia dallo stile visionario

Con l'arrivo della IONIQ 9, Hyundai non introduce solo un nuovo modello, ma un vero e proprio manifesto della sua visione per la mobilità elettrica. Progettato secondo la filosofia "Aerosthetic", questo grande SUV si distingue per una silhouette fluida e raffinata che gli garantisce un'aerodinamica eccezionale, con un coefficiente di resistenza (CX) di soli 0,259. Il design riprende i tratti distintivi della gamma IONIQ, come gli iconici "Parametric Pixel" sui gruppi ottici a LED, e li fonde con linee audaci che conferiscono al veicolo una presenza imponente e allo stesso tempo elegante.

Comfort e tecnologia da salotto viaggiante

L'interno della IONIQ 9 è pensato per trasformare ogni viaggio in un'esperienza di relax e connettività. L'abitacolo, definito "lounge", offre un'incredibile sensazione di spaziosità grazie a un pavimento completamente piatto e alla possibilità di scegliere tra una configurazione a sei o sette posti. I sedili "Relaxation", disponibili anche in seconda fila, offrono funzioni di reclinazione completa e massaggio. A bordo, le soluzioni tecnologiche abbondano: il cruscotto è dominato da un display panoramico che integra due schermi curvi da 12,3 pollici, mentre un assistente vocale con intelligenza artificiale, la Digital Key 2.0 e la ricarica wireless assicurano praticità e connessione continua. Per un'esperienza acustica di alto livello, l'impianto audio premium BOSE® è dotato di una tecnologia che riduce attivamente il rumore della strada.

Autonomia e prestazioni senza compromessi

Al centro della IONIQ 9 c'è un pacchetto di batterie da 110,3 kWh, che le permette di raggiungere un'autonomia media WLTP di oltre 600 km per tutte le configurazioni. Grazie all'architettura a 800 Volt, la ricarica è fulminea: bastano solo 24 minuti per passare dal 10% all'80% di carica. Il veicolo offre tre diverse opzioni di propulsione: una versione a trazione posteriore da 218 CV con 620 km di autonomia, una a trazione integrale da 307 CV e una potente variante "Performance" da 428 CV, entrambe capaci di percorrere almeno 600 km. La funzione Vehicle-to-Load (V2L) permette inoltre di utilizzare la vettura come una powerbank gigante per alimentare dispositivi esterni.

Gamma e prezzi per il mercato italiano

La IONIQ 9 si posiziona al vertice del segmento dei SUV con un listino che parte da €69.900. La gamma italiana si articola su tre allestimenti, tutti con una dotazione di serie molto ricca:

  • Business (€69.900): Offre già di serie cerchi da 19 pollici, fari Full LED e un pacchetto completo di sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense.
  • XClass (€75.900): Aggiunge cerchi da 20 pollici, interni in pelle, sedili anteriori ventilati, head-up display e un impianto audio BOSE®.
  • Calligraphy (€83.500): La versione top di gamma include cerchi da 21 pollici, tetto panoramico, interni in pelle Nappa e specchietti retrovisori digitali.

Come dichiarato da Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia, la IONIQ 9 consolida la leadership del brand nella mobilità elettrica, elevando ulteriormente l'asticella in termini di qualità e tecnologia. Il modello arriverà nelle concessionarie a partire da metà ottobre.

