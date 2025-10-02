Nuovo corso per la Stonic con il family feeling Kia

Kia rinnova la Stoni c con un profondo model year che aggiorna stile, dotazioni e motorizzazioni. Un cambiamento totale che parte dal design, dove spicca il frontale ridisegnato che si ispira ai canoni delle Kia più recenti, sottolineato dai nuovi gruppi ottici dall’andamento a “Y”, mentre la calandra quasi totalmente chiusa richiama molto lo stile delle vetture elettriche della Casa coreana. L’aspetto più massiccio e robusto è rimarcato poi dall’andamento squadrato della fiancata, con i passaruota larghi e ben in evidenza, mentre in coda sono stati rivisti i Led della firma luminosa e il design del paraurti. A completare il pacchetto di novità estetiche, i nuovi cerchi in lega da 16 o 17 pollici e le due nuove tinte Adventurous Greene Yacht Blu.

INTERNI

A fare un vero e proprio salto generazionale è l’abitacolo. Nella parte superiore della plancia spicca il maxi pannello per strumentazione, comandi del clima e infotelematica che sostituisce la precedente combinazione tra analogico e digitale. Il sistema moderno è composto da due display da 12,3” per cruscotto e sistema di intrattenimento affiancati da un pannello touch più piccolo per il controllo del clima. Nuovo è anche il design della consolle centrale, che ospita porte USB-C e piastra di ricarica wireless per gli smartphone. Infine, la vocazione più digitale della nuova Stonic è caratterizzata dalla compatibilità del software dell’infotelematica con gli aggiornamenti OTA, e l’integrazione con l’app Kia Connect che da remoto può controllare i servizi di diagnostica o fungere da chiave digitale. Per quanto riguarda la sicurezza, la vettura offre un pacchetto completo di ADAS di livello 2, tra cui cruise control adattivo, mantenimento di corsia, frenata di emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco e allarme di collisione durante l’apertura delle portiere. Sul fronte dello spazio interno, infine, la Kia Stonic offre un bagagliaio che parte da un minimo di 352 litri di capacità a un massimo di 1.155 litri abbattendo il divano posteriore.

MOTORI

Sotto al cofano conferme e novità. La gamma si apre con il benzina 1.0 tre cilindri da 100 cavalli, abbinato a un cambio manuale a sei marce o a un doppia frizione a sette rapporti, che scatta da 0 a 100 km/h in 11 secondi e allunga Fiona a 179 km/h di velocità massima. Lo stesso motore è offerto anche in versione mild hybrid a 48 volt da 115 cv (più potente di 15 cv rispetto alla passata generazione del powertrain) che non da trazione, ma che aiuta il motore in accelerazione e ne permette lo spegnimento in rilascio, favorendo così i consumi. In questo caso le prestazioni parlano di uno 0-100 km/h in 10,7 secondi e 182 km/h di velocità massima. Anche per il 1.0 mild hybrid, le trasmissioni disponibili sono il manuale a sei rapporti o il doppia frizione a sette, mentre in futuro è attesa anche la versione bifuel benzina/GPL. La commercializzazione partirà da novembre, i prezzi sono ancora da annunciare.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

Lunghezza: 4,16 metri

Larghezza: 1,76 metri

Altezza: 1,52 metri

MOTORI

Benzina 1.0 da 100 cv

Benzina 1.0 mild hybrid da 115 c