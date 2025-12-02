C'è ancora un futuro per Classe A: le ultime novità dal dealer Trivellato

La notizia è ormai confermata: Mercedes proseguirà la produzione di Classe A almeno fino al 2028. Una decisione che segna un passaggio significativo nella strategia del marchio, soprattutto in un momento in cui molte case scelgono di razionalizzare le gamme compatte per concentrare risorse sull’elettrico. La Stella, invece, mantiene in vita u no dei suoi modelli più rappresentativi , riconoscendone il valore strategico in un segmento ancora centrale per volumi e identità di brand.

Questa scelta nasce da una visione pragmatica del mercato: Classe A, infatti, continua a essere un punto di accesso al mondo Mercedes e un prodotto in equilibrio tra dimensioni contenute, contenuti premium e versatilità tecnica. Proseguire la sua storia significa garantirsi una base solida in una fase di transizione tecnologica in cui la domanda si sta evolvendo, ma non in modo uniforme.

L’evoluzione delle vendite secondo l’esperienza Trivellato

Il prolungamento della vita commerciale di Classe A si inserisce in un quadro in cui le compatte premium continuano a mostrare una sorprendente vitalità. Per comprenderne le dinamiche, è utile ascoltare chi il mercato lo osserva ogni giorno. Dal team Trivellato, uno dei principali dealer del marchio tedesco in Italia, emerge una lettura chiara legata a Mercedes Classe A: «Il segmento delle compatte mantiene una domanda solida, soprattutto perché unisce accessibilità, contenuti tecnologici e un’identità premium ben definita».

Secondo le analisi interne, la spinta verso l’elettrico procede, ma non con la traiettoria lineare immaginata alcuni anni fa. «Il pubblico si divide tra chi vuole anticipare la transizione e chi preferisce restare su soluzioni ibride o benzina, purché efficienti», spiegano da Trivellato. Questo equilibrio – variabile a seconda della zona e delle infrastrutture disponibili – contribuisce a rendere Classe A un modello estremamente versatile per la rete commerciale.

Il rinnovo del progetto fino al 2028 viene interpretato come un segnale di stabilità. «Avere una compatta come Classe A in gamma significa poter rispondere a esigenze diverse, senza forzare scelte e mantenendo un presidio forte sul segmento», sottolineano dal dealer. Un punto di vista che conferma quanto il modello resti centrale nella strategia premium di Mercedes.

La svolta della piattaforma MMA

il futuro erede di Classe A nascerà sulla piattaforma MMA, un’architettura che rappresenta uno dei progetti più ambiziosi di Mercedes nel segmento compatto.

La MMA è stata progettata per supportare una gamma ampia di soluzioni, dalla trazione completamente elettrica con architettura a 800 volt fino alle motorizzazioni mild hybrid di nuova generazione. Questa flessibilità consente di affiancare due approcci alla mobilità, integrando prestazioni elevate, tempi di ricarica inferiori e una migliore efficienza energetica. Allo stesso tempo, l’adozione di powertrain più compatti e intelligenti permette una distribuzione degli spazi più equilibrata, a beneficio dell’abitabilità e del comfort.

L’obiettivo è rendere questa nuova compatta che verrà presentata sul mercato competitiva nel breve termine e garantire una base tecnica capace di evolvere negli anni. L’architettura modulare va considerata un investimento per il presente, un ponte tra l’attuale domanda e le trasformazioni che caratterizzeranno il mercato nei prossimi cicli di prodotto.

Motori 1.5 mild hybrid ed elettrico 800V: la gamma si apre a due anime tecnologiche

La versione full electric, basata sull’architettura a 800 volt, rappresenta l’aspetto più innovativo della gamma: una scelta che introduce tempi di ricarica sensibilmente ridotti e prestazioni di livello premium, con potenze che si annunciano in grado di soddisfare un pubblico ampio e orientato alla guida moderna. Il progetto punta inoltre a un’autonomia teorica elevata, elemento cruciale per ampliare la platea di utenti pronti a compiere il passaggio verso l’elettrico.

Accanto alla variante a batteria, trova spazio il motore 1.5 turbo con tecnologia mild hybrid. Questa configurazione consente di migliorare efficienza e fluidità di marcia, mantenendo al tempo stesso costi d’esercizio contenuti e una grande familiarità d’utilizzo. Il sistema a 48 volt offre un supporto immediato nelle fasi di ripresa e contribuisce a ridurre consumi ed emissioni, rispondendo in modo pragmatico alle esigenze dei mercati in cui l’elettrico non rappresenta ancora una soluzione quotidiana.