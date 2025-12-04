A novembre il mercato auto resta stabile

IL CONTESTO

Un comparto fermo che nel cumulato gennaio-novembre continua a perdere terreno totalizzando 1.417.621 immatricolazioni contro 1.452.994 nei primi undici mesi del 2024, ovvero una flessione del 2,4%. In questo contesto molto poco hanno fatto gli incentivi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza, che hanno prodotto 55.756 voucher – di cui 6.586 non ancora validati – per l’acquisto di auto elettriche hanno avuto solo l’effetto di far immatricolare 15.304 unità già in stock, una fiammata che ha sì permesso di alla quota di mercato delle BEV di salire al 12,2% rispetto al 5% del mese di ottobre e al 5,2% di novembre 2024, ma resta un effetto positivo che durerà per poco. Finito il “doping” dell’aiuto statale, è plausibile immaginare che la domanda delle auto elettriche torni a rallentare e a livellarsi su numeri più consueti. Per quanto riguarda le altre alimentazioni, le PHEV, fuori dagli incentivi si sono invece attestate nel mese al 7,2% di quota: sostanzialmente in linea col 7,7% di ottobre, ma in crescita significativa rispetto al 3,1% di novembre 2024. Tra le alimentazioni tradizionale, il benzina “in purezza” scende al 21% di quota di mercato perdendo il 6,4%, cala anche il Diesel all’8,2% (-4%), mentre le ibride restano stabili al 42,6% di quota di mercato. Gli incentivi hanno influito sulle scelte degli italiani premiando i cinesi di BYD e Leapmotor. La Dolphin Surf, con 2.187 unità vendute è stata l’elettrica più venduta, seguita dalla T03 a 1.881 immatricolazioni. Sull’ultimo gradino del podio la Dacia Spring con 1.443 pezzi venduti. La Tesla Model 3, un tempo l’elettrica più apprezzata, è solo al quinto posto tra le preferenze e sebbene resti ancora in cima alla classifica delle vendite nel cumulato degli undici mesi, con 5.478 unità vendute da gennaio, Spring a 4.469 e T03 a 4.024 unità vendute non sono poi così tanto distanti. Ampliando il discorso alle vendite per gruppi, i risultati positivi di Leapmotor hanno trascinato il risultato di Stellantis a un +2,51% rispetto a novembre 2024 che guadagna così il 25% della quota globale di mercato. Nell’ultimo mese, a segnare performance negative di vendite, sono stati il Gruppo Volkswagen, -2,15%, Il Gruppo Renault, -16,3% e il Gruppo Toyota, - 3,8%.