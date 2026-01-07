Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
MG Motor Italia: Un 2025 da record oltre la soglia dei 50.000 successi

MG Motor Italia: Un 2025 da record oltre la soglia dei 50.000 successi

MG Motor Italia riscrive la storia: l'anno 2025 si chiude con un traguardo leggendario, superando per la prima volta l'ambizioso obiettivo delle 50.000 unità vendute
2 min

Il 2025 ha segnato una svolta storica per MG Motor Italia, che ha superato per la prima volta la soglia delle 50.000 unità vendute (50.064 per l'esattezza). Questo risultato conferma la straordinaria crescita del brand sul territorio nazionale, trainata da una strategia focalizzata sull'elettrificazione accessibile.

I Numeri del Successo

La performance commerciale si è basata su alcuni pilastri fondamentali:

  • MG ZS: Il modello più venduto con 28.528 unità, di cui quasi la metà con tecnologia Hybrid+.
  • MG3 Hybrid+: La citycar ha conquistato il secondo posto assoluto tra le Full Hybrid in Italia con 13.041 immatricolazioni.
  • Quota Ibrida: Oltre il 50% delle vendite totali è composto da veicoli elettrificati.

Leadership nel Mercato Ibrido

Uno dei dati più significativi riguarda il posizionamento di MG come secondo costruttore in Italia nel mercato delle auto Full Hybrid. Con quasi 24.000 vetture di questo tipo immatricolate, il marchio ha dimostrato di saper rispondere alla domanda di efficienza e sostenibilità dei consumatori italiani.

Il Ruolo della Nuova MG HS

Anche il segmento dei SUV più grandi ha dato grandi soddisfazioni grazie alla Nuova MG HS. In particolare, la versione Plug-in Hybrid ha riscosso successo grazie alla sua autonomia elettrica di 100 km, rendendola una delle opzioni più interessanti per le famiglie e le flotte aziendali.

In conclusione, il 2025 di MG Motor Italia non è stato solo un anno di numeri, ma il consolidamento di un rapporto di fiducia con il mercato italiano, posizionando il brand come protagonista della transizione energetica nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

