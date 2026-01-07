Vendite in calo nel 2025 Mercato ancora in crisi

Il mercato italiano ha chiuso secondo le previsioni. E non è una bella notizia. Infatti, sebbene a dicembre le immatricolazioni abbiano segnato un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, in tutto il 2025 sono state vendute 1.525.722 vetture, il 2,1% in meno rispetto a tutto il 2024. Per quanto sia un paragone che, a distanza ormai di anni, perde di senso, considerando il 2019 come ultimo anno “normale”, il crollo è addirittura del 20,4%. La “fiammata” di dicembre è da imputare agli incentivi del MASE dedicati alle vetture elettriche, che hanno generato 55.700 voucher quasi interamente convalidati entro le scadenze stabilite dalle prime due finestre di prenotazione dei fondi disponibili. In seguito alle stesse, sono rimasti non validati 1.881 voucher, i cui fondi sono tornati fruibili il 23 dicembre ed esauriti nelle successive. Il programma di contributo statale ha portato le BEV all’11% di quota di mercato a dicembre, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2024, ma in lieve calo rispetto al 12,2% di novembre perché influenzato dagli incentivi sulle auto “in pronta consegna”. Numeri che, in ogni caso, certificano come anche il 2025 sia stato un anno perso verso la transizione visto che la quota di mercato delle elettriche nei 12 mesi si è fermata al 6,2%. Per quanto riguarda le altre alimentazioni, le auto a benzina hanno chiuso il 2025 in calo, segnando il 24,3% calando del 4,7%, i Diesel sono scesi al 9,4% (-4,5%), mentre il GPL ha chiuso al 9,2%, perdendo 0,2 punti di quota di mercato. Le ibride full e mild hanno dominato il mercato, conquistando il mercato 2025 con il 44,4% di quota in salita del 4,2% rispetto al 2024, mentre le PHEV hanno fatto registrare il 6,5% di quota, circa il doppio rispetto al 2024.