EV2 compatta a zero emissioni

Kia prosegue la sua filosofia di proporre sia vetture con motorizzazioni tradizionali che elettriche guardando al futuro della transizione. Ecco che, dopo aver presentato la nuova Stonic e la Seltos che arriverà nel secondo semestre, amplia la sua gamma a zero emissioni con i Suv EV5 ed EV2. E proprio quest’ultima compatta, è un segmento B compatto, si presenta con tutte le carte in regola per inserirsi al vertice delle urban cruiser elettriche. Anche la EV2 come tutte le vetture della Casa punta, sulla falsa riga di quanto fatto con le EV più grandi, su uno stile ricercato e personale, unito a tanta tecnologia ed efficienza.

DETTAGLI

Lunga 4,06 e larga 1,80 metri ha un design che riprende il family feeling dei Suv della Casa con linee abbastanza squadrate che la fanno sembrare di maggiori dimensioni, valorizzano l’abitabilità interna e la funzionalità perfetta per un utilizzo cittadino. I fari a Led anteriori a sviluppo verticale Star Map di Kia, la linea di cintura pronunciata e i robusti passaruota creano un look distintivo e con una discreta impronta su strada, merito anche delle ruota con diametri da 16 a 19 pollici a seconda dell’allestimento e dal disegno esclusivo. Il posteriore è caratterizzato da un ampio portellone con un piccolo alettone che dà dinamicità alla vettura e ampi paraurti con protezione in materiale plastico come i fascioni laterali garantendo così una maggiore protezione in ambito urbano, ma anche per un fuoristrada leggero. Nella versione GT-line i profili laterali sono in tinta con la carrozzeria e ai raffinati dettagli high-glossy (effetto lucidato, ndr) sul paraurti e sulla sezione inferiore della griglia anteriore.

INTERNI

Internamente la vettura offre una grande abitabilità grazie al passo di 2,56 metri, persone alte sono comode anche sui sedili posteriori. La plancia, come ci ha abituato Kia, è caratterizzata da uno sviluppo lineare e dal grande schermo composto da tre affiancati: quello a sinistra da 12,3 pollici per il quadro strumenti, al centro quello da 5,3 pollici per le funzioni del climatizzatore e a destra, un’ulteriore da 12,3 pollici per il sistema di infotainment. Sistema che si basa sulla più recente versione del software Kia, ma è disponibile anche una variante “ccNC Lite” che permette di contenere il prezzo, pur assicurando la massima compatibilità con i moderni smartphone e gli aggiornamenti over the air. Buono anche lo spazio per i bagagli con un vano di carico di 362 litri che Due i livelli di batteria disponibili per un massimo di 448 chilometri di autonomia diventano 1.201 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, a cui si sommano altri 15 litri del frunk sotto il cofano anteriore, perfetto per riporre anche i cavi di ricarica. Completa anche la dotazione di sistemi di assistenza alla guida che offre, ma come optional, anche sulla guida autonoma di Livello 2.

MOTORI

La Kia EV2 viene realizzata sulla piattaforma elettrica dedicata E-GMP con architettura a 400 Volt ed è disponibile con due potenze di motore e di batteria. La prima soluzione prevede un propulsore anteriore da 108 kW (147 cv) abbinato ad una batteria da 42,2 kWh che garantisce un’autonomia dichiarata di 317 km. La seconda opzione definita Long Range è composta da un propulsore da 100 kW (136 cv) e batteria da 61 kWh, con un’autonomia dichiarata di 448 km. Grtazie all’architettura a 400 Volt la ricarica rapida in corrente continua delle batterie prevede 29 minuti per il modello Standard e 30 minuti per la Long Range. La produzione della Kia EV2, come per la EV4, è tutta europea e inizierà nel mese di febbraio nello stabilimento slovacco di Žilina, mentre la commercializzazione è prevista nella prima metà del 2026. Il prezzo non è stato comunicato ufficialmente ma dovrebbe partire da sotto i 30.000 euro.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

Lunghezza: 4,06 m

Larghezza: 1,80 m

aLtezza: 1,57 m

Peso: n.d.

MOTORIZZAZIONI

elettrica da 108 kW (147 cv)

Batteria da 42,2 kWh

autonomia 317 km

elettrica da 100 kW (138 cv)

Batteria da 61 kWh

autonomia 448 km

PREZZO

n.c