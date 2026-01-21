Il mercato 2025 premia la strategia Toyota

L’Europa ha rivisto gli obiettivi sul 2035, abbassando dal 100 al 90% le emissioni di Co2 allo scarico, rispetto ai valori del 2021. L’elettrificazione, dunque, resta centrale perché in quel 10% rientra l’ibrido nelle sue diverse declinazioni, mild, full, plug-in e ad autonomia estesa, oltre a combustibili green e l’idrogeno. Un contesto che premia la strategia di Toyota che, puntando da sempre su un approccio multi tecnologico, ha sviluppato i suoi powertrain “senza discriminazioni”, con l’unico obiettivo di raggiungere una mobilità sostenibile abbattendo le emissioni nocive utilizzando tutte le soluzioni disponibili. Una filosofia che, nei numeri, ha pagato.

LEADER IN ITALIA

In Italia, infatti, il Costruttore giapponese nel 2025 ha venduto 120.820 vetture toccando il 7,9% di quota di mercato e confermandosi come leader per quanto riguarda le vendite delle vetture full-hybrid coprendo il 43% del segmento specialmente con i risultati di Yaris e Yaris Cross. Performance buone sono arrivate anche da Lexus, che cresce nel segmento Premium con 6.434 vetture vendute nel 2025, che valgono il 2,2% di quota di mercato con una crescita di volume del 6% rispetto allo scorso anno, principalmente grazie al successo di LBX e NX. A rendere positivo il risultato complessivo del Gruppo, anche i numeri della gamma Professional dei veicoli commerciali con 8.703 pezzi venduti e un incremento rispetto all’anno precedente del 43%. Una base solida per guardare con fiducia al 2026 che sarà caratterizzato da lanci importanti. Alle già in vendita Aygo X ibrida e RZ elettriche, infatti, seguiranno nel corso dell’anno della nuova generazione della RAV4, sia ibrida, sia plug-in, delle elettrica BZ4x Touring e CH-R+, oltre a un prossimo Suv elettrico Lexus entro l’estate.

NOVITÁ

«L’anno che si è appena concluso per Toyota è stato straordinario. Chiudiamo come primo marchio estero e leader indiscusso del mercato Full Hybrid che continua a essere il nostro punto di forza. Il prossimo anno abbiamo già anticipato diverse novità di prodotto che rafforzeranno ancora la nostra offerta sul mercato italiano con l’introduzione di diversi modelli elettrici, tra cui il nuovo Toyota C-HR+, nuovi modelli Plug-in, con la nuova generazione del best seller globale RAV4, e Full Hybrid con l’inizio delle consegne di Nuova Aygo X Hybrid, che siamo, certi contribuirà a consolidare la nostra leadership nelle città, che continuano a rappresentare la struttura portante del nostro mercato», ha detto Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Motor Italia.