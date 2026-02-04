Peugeot 408: nuova moderna e soprattutto tecnologica

Aggiornamento stilistico e tecnologico per la Peugeot 408. La fastback della Casa del Leone si presenta sul mercato con una nuova veste, decisamente più moderna, a conferma che da quando è stata presentata è la vettura che meglio interpreta i nuovi stilemi del brand. Non cambiano comunque le dimensioni della vettura, con la lunghezza di 4,69 metri, un’altezza contenuta a 1,48 metri e un passo di 2,79 metri che di fatto la rende l’auto di segmento C della Casa che offre il maggior spazio a bordo anche per i passeggeri dei sedili posteriori.

DESIGN

Le modifiche estetiche riguardano principalmente il disegno del nuovo frontale che ora dispone di una firma luminosa dal taglio più sportivo grazie a un’interpretazione più moderna dei tre artigli luminosi. Le tre sottili luci a Led che li determinano ora sono più inclinate e collegate tra di loro attraverso un unico elemento che corre all’anteriore poco sotto il logo del Leone. Anche i fari sono stati posizionati più in basso, con maggiore spazio dalle luci diurne. Sempre nella parte frontale sono stati ridisegnati la griglia e il paraurti, che risulta più basso dando più spazio alle luci diurne, sempre nell’ottica di conferire alla vettura una linea più dinamica e sportiveggiante. Effetto che ritroviamo anche al posteriore con i fari che sono collegati tra loro da una fascia luminosa che ingloba la scritta Peugeot ora retroilluminata, una novità per le vetture della Casa e che probabilmente rivedremo su altri nuovi modelli in fase di progettazione.

INTERNI

Anche internamente la 408 cambia in meglio grazie scelte che posizionano la vettura sempre più vicino al segmento premium. Materiali come alluminio, Alcantara e Pelle Nappa, a seconda degli allestimenti e delle configurazioni, donano a questo modello una maggiore eleganza. Il quadro strumenti del Peugeot i-Cockpit® da 10 a nuovi materiali e una maggiore cura a livello delle finiture pollici è stato rinnovato e migliorato nella grafica ed è di serie su tutti gli allestimenti, mentre su GT in opzione e su GT Exclusive di serie arrivano anche i layout in 3D. Cambia anche la plancia con lo schermo del sistema di infotainment da 10 pollici ora posizionato leggermente più in basso e inclinato verso il conducente per migliorare la fruibilità ed evitare distrazione alla guida. La nuova 408 è predisposta per ricevere gli aggiornamenti software da remoto (Over-the-air).

MOTORI

Per quanto riguarda le alimentazioni anche in questa nuova versione la Peugeot 408 è offerta sia con motori endotermici elettrificati che elettrica. Per quanto riguarda i propulsori benzina è prevista una versione ibrida e una plug-in. La 408 Hybrid monta il benzina tre cilindri da 145 cv, con cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. La versione PHEV, plug-in hybrid, ha il 4 cilindri da 180 cv abbinato a un motore elettrico da 92 kW, alimentato da 14,6 kWh, e una potenza complessiva di 240 cv con cambio e-DCS7 a doppia frizione a 7 marce. La vettura in modalità solo elettrica è in grado di percorrete 85 km, mentre la ricarica della batteria può avvenire fino a 7,4 kW. La versione BEV ha un powertrain di 157 kW (213 cv) con batteria di 58,2 kWh per un’autonomia dichiarata di 456 km. La potenza di ricarica rapida è fino a 120 kW, per passare dal 20 all’80% di autonomia in soli 30 minuti. Sulla E-408 è disponibile anche il V2L per alimentare dispositivi esterni fino a 3,5 kW e il sistema di precondizionamento della batteria per agevolare il processo di ricarica. La nuova Peugeot 408 sarà prodotta in Francia negli stabilimenti di Moulhouse, con le prime consegne a partire dalla primavera, mentre i prezzi verranno resi noti nelle prossime settimane.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI Lunghezza: 4,69 m Larghezza: 1,85 m Altezza: 1,48 m Peso: 1.469 kg

MOTORIZZAZIONI Benzina ibrida 145 cv Benzina plug-in Hybrid 240 cv Elettrica 213 cv

PREZZO: n.c.