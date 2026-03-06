Stellantis: motori Diesel per rilanciare il mercato

«I risultati del 2025 riflettono il costo di aver sopravvalutato il ritmo della transizione energetica e della necessità di riorientare il nostro business attorno alla libertà di scelta dei clienti, tra tecnologie elettriche, ibride e a combustione interna». Sono le dichiarazioni di Antonio Filosa, nuovo CEO di Stellantis, a commento dei risultati finanziari del 2025, chiusi con la perdita netta di 22,3 miliardi di euro, il risultato peggiore della storia del Gruppo. Un effetto pesantissimo della transizione voluta dalla passata gestione di Tavares, guidata dal principio del tutto e solo elettrico, bocciato dal mercato, e alla quale Filosa sta per porre rimedio con un approccio più orientato alla possibilità di scelta.

NUOVE SCELTE

Il primo passo è stato annunciato, lo scorso 30 gennaio al Tavolo Automotive, da Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis per l’Europa, con l’annuncio di investimenti per garantire l’adeguamento all’Euro 7, e quindi vita oltre al 2030, per la famiglia dei propulsori della famiglia GSE, ovvero il benzina, turbo o aspirato, 1.0 mild hybrid, il turbo benzina 1.3 usato anche nei powertrain plug-in e il turbo benzina 1.5 mild hybrid, montati su Fiat 500, Panda, 500X e Tipo, Jeep Renegade e Compass e Alfa Romeo Tonale. Se le versioni aggiornate sostituiranno o affiancheranno il 1.2 PureTech di origine PSA, che praticamente muove la gran parte dei modelli del Gruppo e che, in tutta la sua storia operativa nonostante i continui aggiornamenti che progressivamente ne hanno eliminato i difetti, non è mai riuscito a scrollarsi di dosso la sua reputazione di motore fragile, ancora non è stato annunciato, ma resta un primo passo verso le necessità della clientela e che assicura, soprattutto, un futuro alla fabbrica di Termoli, dove saranno assemblati.

SPAZIO AL DIESEL

Nell’ottica della strategia multi-energia, c’è spazio anche per il Diesel. Sebbene le vetture a gasolio rappresentino una fascia di mercato sempre più piccola (il 6,5% a febbraio n.d.r.), Stellantis oltre ad averlo reintrodotto sui multispazio Citroen Berlingo, Fiat Qubo, Opel Combo e Peugeot Rifter, continua ad avere in gamma cinque unità: il 1.5 da 100 o 130 cavalli, il 2.0 da 180 cavalli, e 2.2 150 cavalli di origine PSA e i Multijet 1.6 da 130 cavalli e 2.2 da 160 cavalli di origine FCA che muovono in tutto 17 modelli, tra vetture passeggeri e veicoli commerciali. E ne potrebbe arrivare una nuova e rispettosa delle normative Euro 7. Si tratta di indiscrezioni, tutte ancora da confermare, ma Stellantis starebbe lavorando a un’inedita unità 1.6 mild hybrid a 48 volt, compatibile con il Diesel HVO, biocarburante prodotto con materie prime rinnovabili, abbinato anche a un nuovo sistema di scarico per il trattamento del particolato e anche degli ossidi di azoto. Una motorizzazione dedicata a B-Suv e C-Suv del Gruppo, un asso nella manica da giocare sul tavolo della praticità e dell’economia di esercizio, ma tutte le informazioni ufficiali non verranno divulgate prima del nuovo piano industriale di Filosa del 21 maggio.