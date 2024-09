San Paolo, il murale firmato Toyota e Retake Roma è innovativo: ecco perché

Magari qualche automobilista, vista la pioggia, non avrà gradito lo sto al traffico. Ma l'occasione era di quelle che danno lustro non solo a un quartiere importante di Roma - e che con la Basilica lo sarà ancora di più durante il Giubileo -, ma alla città tutta. Stamattina è stato inaugurato a ridosso della metro San Paolo il murale "Transmission" nell'ambito della WeHybrid® Race realizzato da Toyota , in collaborazione con Retake ETS. I l murale è parte del progetto "Aria a Colori" realizzato dall’artisa Amalia Tucci. L’opera ha riqualificato un importante spazio urbano e di grande passaggio per i cittadini ponendosi come simbolo di una nuova visione urbana, dove arte e sostenibilità ambientale vanno di pari passo. Il murale, situato nel sottopasso della Metro San Paolo, utilizza speciali vernici fotocatalitiche per purificare l’aria, diciamo "mangiasmog" migliorando la qualità dell’ambiente urbano, equiparabile agli effetti benefici di un'area verde.

Murale San Paolo, tutte le dichiarazioni

A margine dell'ìnaugurazione, Amedeo Ciaccheri, Presidente Municipio Roma VIII ha dichiarato: "Con il progetto “Aria a colori" il Municipio Roma VIII dà seguito all’impegno di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria attraverso la realizzazione di opere d’arte nello spazio pubblico." Per Alberto Santilli, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia "la vera tecnologia è solo quella che riesce a essere amica dei cittadini. Quella che garantisce un progresso, rispettoso dell’ambiente circostante e della bellezza.Il Murale che inauguriamo oggi è un regalo ai romani da parte dei nostri clienti che aderiscono al programma WeHybrid® (oggi oltre 110 mila!). Vengono premiati se inquinano meno, ossia se percorrono più chilometri possibile in modalità elettrica con le nostre vetture Full Hybrid e Plug-in Hybrid. In altre parole, chi inquina meno vince. Non solo perché risparmia e ottiene una serie di vantaggi per se, ma anche perché può donare qualcosa alla sua città: aria più pulita, meno incidenti (lo dicono i nostri dati) e, in questo caso, anche una vera e propria opera d'arte che contrubuisce a rendre più bello questo quartiere". Infine Cristiano Tancredi, Presidente Retake Roma ha dichiarato: "Per Retake Roma, la collaborazione con Toyota rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione possa migliorare la qualità della vita urbana, contribuendo alla bellezza e al rispetto dei luoghi che viviamo ogni giorno".