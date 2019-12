GPL e metano, che successo

Impianti a metano e GPL per auto: l’avvento delle ibride non fa più paura. Entrambe le alimentazioni rimangono infatti gettonatissime, soprattutto per chi desidera risparmiare. E così, questi combustibili ecologici continuano a rappresentare una valida alternativa per la mobilità in Italia. Anzi, secondo le ultime stime, le auto a metano, e soprattutto a GPL, nel 2019, sono cresciute ancora di più, continuando dunque a percorrere la scia virtuosa intrapresa l’anno precedente, periodo nel quale avevano già conquistato considerevoli quote di mercato. Perché oggi, questi due sistemi, rappresentano la soluzione migliore per chi desidera essere protagonista di una mobilità più economica ed efficiente.

In Italia, dunque, ogni anno che trascorre, si caratterizza per una maggiore fiducia verso GPL e metano, che ormai rappresentano le vere alternative alle tradizionali benzina e diesel. I vantaggi per chi sceglie di installare sulla propria auto questi impianti sono davvero molteplici, soprattutto in fatto di consumi e di prezzo contenuto dei gas liquefatti.

GLI INTERVENTI

Il problema può nascere quando ancora non si dispone di un’auto alimentata a GPL o a metano. Ma, se la realtà della vostra auto è questa, non occorre disperare: in questi casi, infatti, intervengono officine specializzate che, in poco tempo e con una spesa assolutamente contenuta, sono in grado di rivoluzionare anche l’auto più obsoleta, per trasformarla in un’auto GPL (o a metano) dalle ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista.

Ed è così che, nel panorama dell’impiantistica riservata alle auto, esistono dei circuiti specializzati, come ad esempio il Circuito Officine Lazio Gas i professionisti del Gas, leader nel mercato di Roma con il prodotto in esclusiva di Autogas Italia, che opera nel settore dell’ecosostenibilità e facilita l’installazione degli impianti a gas GPL e Metano. Per avere un’auto così alimentata, è possibile dunque installare un impianto sulla propria vecchia auto, con costi contenuti e ammortizzabili in breve tempo. Rispetto alle auto a benzina e diesel, queste sono protagoniste di vantaggi molto significativi, che si palesano in un primo momento quando si tratta di recarsi dal distributore per fare rifornimento. GPL e metano, infatti, hanno dei costi decisamente più contenuti. A tal proposito, diamo un po’ di numeri: è stato calcolato che, per 1 euro di carburante, si possono percorrere 38,09 km con il metano e 21,19 km se l’alimentazione è a GPL, a fronte dei 16,74 km se la vettura fosse diesel o degli 11,96 km se invece fosse a benzina (in riferimento ad una Punto Evo benzina 1.4 8V e a un diesel 1.3 Multijet).

IDEA GREEN

Ma, per chi opta per un impianto a gas, vi sono anche indubbi vantaggi di tipo ambientale, in quanto un’auto GPL o metano inquina di meno, permettendo così di salvaguardare l’ambiente in cui viviamo. Infatti entrambe le tipologie producono pochissime emissioni di CO2, con le auto GPL che si attestano attorno al 10% in meno di anidride carbonica rispetto a quelle a benzina, mentre quelle a metano producono dati che si attestano addirittura attorno al 20% in meno.

Per quanto riguarda il bollo auto (l’odiata tassa regionale che spesso manda su tutte le furie alcuni automobilisti per via della sua esosità, ma che tuttavia è sempre un dovere pagare), in certe Regioni, le vetture a metano sono più avvantaggiate, in quanto hanno l’esenzione permanente dal pagamento di questa tassa. Un’opportunità che sarebbe da pazzi lasciarsi sfuggire. Vantaggio che gli automobilisti sembrano apprezzare molto, visto che con un’auto GPL o a metano, è possibile transitare in zone che invece sono vietate a chi possiede vetture diesel o a benzina (come ad esempio, in occasione dei blocchi della circolazione del traffico decise dalle amministrazioni comunali nelle piccole, medie e grandi città italiane). Per tutte le auto a benzina vi è la possibilità di rivolgersi alle aziende specializzate del settore, come il Circuito Officine Lazio Gas, che in poco tempo sarà in grado di fornire alla clientela gli impianti a GPL e a metano da allestire sulla propria auto, iniziando così da subito a percorrere la virtuosa via del risparmio. Forniscono inoltre assistenza ai propri clienti a 360°, anche attraverso l’operato di strutture convenzionate. Tra i servizi offerti, vi è anche l’opportunità di sostituire i vecchi impianti GPL e di effettuare un ricollaudo dei serbatoi a metano. Insomma, oggi esistono queste realtà che sono perfettamente in grado di venire incontro alle esigenze davvero di tutti gli automobilisti.

E il successo, per gli impianti GPL e metano, sembra non finire qui: con la crisi delle auto diesel, il GPL potrebbe anche rafforzare la propria posizione ai danni proprio del gasolio. Per un’evoluzione che si orienta verso un successo sempre più schiacciante.