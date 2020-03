Coronavirus Roma, le corse Atac termineranno alle 21

Il provvedimento era già nell'aria, seguendo quanto già fatto in altre metropoli come Milano. Adesso è ufficiale: in relazione alle misure restrittive per arginare i contagi da coronavirus, Atac ha predisposto il nuovo orario dei mezzi pubblici di Roma.

Autobus, tram e metro chiudono alle 21

Nello specifico, da domani 14 marzo tutti i servizi saranno interrotti alle ore 21, mentre il servizio degli autobus notturni (le linee N) è soppresso, già a partire da quello di questa notte. Per tutti i mezzi di superficie, quindi, scatta l'orario estivo, da inizio servizio, ore 5.30, fino alle 21.

Coronavirus, autocertificazione: come spostarsi dopo il decreto

In coerenza con i piani predisposti dal Governo e dalla Regione Lazio, Atac aveva già predisposto la sanificazione dei propri mezzi e il divieto di salire dalla porta anteriore, ma solo da quella centrale e posteriore, con la cabina di guida dell'autista opportunamente separata dal resto della vettura.

Coronavirus Roma, ZTL diurne aperte fino al 3 aprile

Sportello al pubblico: le modifiche

Inoltre, da lunedì 16 marzo sarà temporaneamente chiuso lo sportello al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, in piazzale degli Archivi, sostituito dal numero 06/57003, operativo dal lunedi al venerdì, dalle 8 alle 18, per fornire informazioni su permessi Ztl, strisce blu, contrassegni per persone disabili, bus turistici, semafori e parcometri, abbonamenti e titoli di viaggio. Dopo una prima valutazione, solo se strettamente necessario, gli utenti saranno eventualmente invitati a recarsi di persona negli uffici dell’Eur.

Il contact center è invece attivo tutti giorni 24 ore su 24 per le informazioni su orari e percorsi del trasporto pubblico e prenotazioni del car sharing gestito da Roma Servizi per la Mobilità.