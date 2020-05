Roma, 1000 monopattini elettrici arrivano in città

Non solo biciclette, sono arrivati i nuovi ospiti a Roma. Si tratta di 1.000 monopattini elettrici, a cui ne seguiranno altri, che fanno parte del progetto sulla micromobilità urbana sostenibile avviato da Roma Capitale. I monopattini in questione sono disponibili da oggi, giovedì 28 maggio, e fanno capo a Helbiz, azienda americana che ha risposto bene ai requisiti richiesti in fatto di equipaggiamento di sicurezza, limiti di velocità e funzionalità di localizzazione. Alla cerimonia di presentazione a Fontana di Trevi erano presenti la sindaca Virginia Raggi insieme all'assessore della 'Città in movimento' Pietro Calabrese, oltre al responsabile pubbliche relazioni di Helbiz Matteo Tanzilli e l'ad di Telepass Gabriele Benedetto.

Come funziona Helbiz

Helbiz ha nella sua flotta anche le bici Greta, il cui servizio è il medesimo per i monopattini elettrici. Basta scaricare l'app di Helbiz che permette di localizzare il mezzo più vicino, per sbloccarlo c’è la scansione di un codice QR sul manubrio. Per quanto riguarda la tariffa, 1 euro per lo sblocco iniziale e 15 centesimi al minuto durante la corsa. C’è poi una tariffa flat a 29,99 euro al mese: l’utente può effettuare corse giornaliere illimitate della durata massima di mezz’ora e a distanza di almeno 20 minuti l’una dall’altra. Inoltre, c’è anche l'accesso al servizio da Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite.

“Siamo orgogliosi di essere la prima scelta per la micro-mobilità elettrica del Comune di Roma - ha commentato Tanzilli - i nostri monopattini hanno già dimostrato nel resto del mondo di essere una soluzione green, economica e facile da usare ai problemi della viabilità cittadina e siamo certi che verrà apprezzata anche dai romani e i turisti. Oggi i cittadini hanno bisogno di potersi muovere risparmiando soldi e con il minor impatto ambientale. La nostra tecnologia ci permette di migliorare il servizio nel tempo tramite algoritmi che valutano i percorsi, la posa dei mezzi, la loro ricarica e i parcheggi dei mezzi. Lo spazio sarà una dimensione sempre più importante e attualmente la velocità media degli spostamenti in macchina in città è di 18km/h paragonabile a quella di un monopattino o di una e-bike. Basta pensare che rispetto al periodo pre-covid c'è stato un incremento di utilizzo delle nostre e-bike del 300% con percorsi medi più lunghi del 60%”.

Dove si possono usare i monopattini

Già attivi, i monopattini Helbiz sono utilizzabili nel Centro Storico, nel Vaticano e nei quartieri Parioli/Pinciano, Flaminio, Trieste, Nomentano/Università, San Lorenzo, San Giovanni, Rione Prati, Trionfale/Medaglie d'Oro, Portuense, Marco Polo, Garbatella/Ostiense, Tor Marancia/Montagnola, Ardeatino, San Paolo/Marconi e Prati della Vittoria. Helbiz, inoltre, si occuperà di ricaricare, sanificare e controllare i monopattini.

