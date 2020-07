Roma, Atac apre un sito per chiedere il rimborso degli abbonamenti

Farsi rimborsare l'abbonamento Atac per via dell'inutilizzo causa Coronavirus? Lo si potrà chiedere. Ancora nulla di definitivo, ma il piano di Atac, Cotral e Trenitalia, in sintonia con la Regione Lazio e Roma Capitale, è più di un'idea. In queste ore infatti sul sito web ufficiale dell'azienda dei trasporti pubblici romani è apparso un avviso molto chiaro in tal senso: "In tanti ci state chiedendo se è possibile modificare la validità degli abbonamenti mensili e annuali non utilizzati in seguito alle restrizioni Covid 19. Entro pochi giorni il processo sarà definito e le richieste potranno essere presentate tramite la piattaforma che sarà resa disponibile sul sito rimborsimetrebuscovid.atac.roma.it".

Tutti coloro che a causa delle restrizioni e del lockdown non hanno potuto sfruttare il proprio abbonamento con Atac potranno quindi richiedere il rimborso, per un tema che il premier Conte aveva già affrontanto, inserendolo del Decreto Rilancio pubblicato nel mese di maggio.

I DUBBI: COME E QUANDO RIMBORSARE

Rimagono tuttavia alcuni nodi da sciogliere. Il primo, fondamentale, è relativo alle modalità di rimborso. Diverse le ipotesi: un voucher di importo pari all'abbonamento acquistato, da utilizzare entro un anno; oppure prolungare la durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile utilizzarlo. Una questione che però attende il via libera da parte di tutte le regioni, non solamente il Lazio, che presto si riuniranno (non c'è ancora una data) per capire in quale direzione muoversi.

Nel frattempo, però, dal punto di vista della Capitale, Atac ha cominciato a smuovere le acque con un passo molto importante quale è l'attivazione della piattaforma.