Auto Euro 0, nel Lazio è record di vetture inquinanti

Proprio nel periodo in cui partono gli Ecobonus per l'acquisto di vetture Euro 6, modernissime e dalle svariate alimentazioni, uno studio del sito web Facile.it, realizzato su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rivela che il Lazio è la quarta regione d'Italia per numero di auto classe Euro 0, quelle più inquinanti in assoluto, anche perché ormai datate.

LAZIO, QUANTE AUTO INQUINANTI!

L'ultimo anno in cui vennero prodotte le auto classe Euro 0 era il 1992. L'automotive era un'industria completamente diversa: c'era molta più produttività, le elettriche esistevano solo nei concetti, c'era poca o nessuna attenzione al problema delle emissioni. Ecco perchè stupisce il fatto che nel Lazio le auto Euro 0 registrate alla motorizzazione in data 31 dicembre 2019 siano 366.884. E se ci spingiamo fino alle classi Euro 3 (fine produzione 2005, quindi anch'esse "vecchie"), il dato sale fino a quota 1.466.756 unità.

LA CLASSIFICA

Nello specifico, al primo posto troviamo la provincia di Frosinone, che registra 39.214 auto private Euro 0 (il 10,77% del totale): quella ciociara è quindi la zona con più auto vecchie presenti nel proprio parco macchine. Seguono Rieti (12.295, 10,59%), Latina (39.634 auto, il 9,84% del totale), Roma (256.834 unità, 8,63%) e Viterbo, fanalino di coda (18.907, 7,99%) Se invece consideriamo solamente il valore assoluto, la provincia con più auto Euro 0 ancora iscritte nei registri della motorizzazione è Roma, che è anche la seconda peggiore a livello nazionale.

Non sappiamo, ovviamente, se le auto in questione siano ancora circolanti o semplicemente parcheggiate da tempo in garage e magari solamente registrate alla motorizzazione. Sono tuttavia dati che fanno riflettere.