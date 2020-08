Coronavirus Roma, tamponi in auto nei drive-in sette giorni su sette

Con la risalita dei contagi avvenuta nell'ultimo periodo, Roma e la regione Lazio stanno prendendo le giuste contromisure. Il tampone nasofaringeo, infatti - l'operazione attraverso il quale è possibile capire se una persona è affetta da COVID-19 -, è diventato obbligatorio per chiunque torni dai quattro Paesi europei attualmente considerati più a rischio contagio, ovvero Spagna, Croazia, Grecia e Malta.

Come ha ricordato Alessio D'Amato, Assessore alla Salute della Regione Lazio, "le modalità sono tre: o si arriva con un test già fatto nelle 72 ore precedenti la partenza, o si fa qui in aeroporto, a Fiumicino, a partire da oggi e da domani a Ciampino, oppure, per quanto riguarda la città di Roma, lo si può fare in uno dei 15 drive-in che sono stati messi a disposizione".

Attivi 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19

Anche i drive-in vengono infatti utilizzati per effettuare i tamponi ai cittadini romani. Chiunque vi si rechi, deve comunque farlo munito di tessera sanitaria e documento di viaggio. Qualora si avesse anche la ricetta del medico, le operazioni di tracciamento andrebbero a velocizzarsi. Da oggi, 17 agosto 2020, tutti i drive-in del Lazio sono operativi 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19. Negli scorsi giorni, in molti vi si sono recati, creando code infinite sotto il sole e l'afa di agosto: il 16 agosto ad esempio sono stati effettuati, al drive-in del San Giovanni, 330 test, 134 al drive-in di Casal Bernocchi, 112 al drive-in del Forlanini e 80 a quello del Santa Maria della Pietà, mentre sono stati 99 i test effettuati al drive-in di Genzano.

Tutti i drive-in: la lista completa

Ecco l'elenco completo dei drive-in di tutto il Lazio attivi per i test COVID19:

ASL RM1: Casa della Salute XV municipio - via S. Daniele del Friuli 8 - Roma (Attenzione: dal 20/07/2020 al 31/08/2020 l'orario sarà lunedì-sabato dalle 8.30 alle 12.30); AO San Giovanni Addolorata - via S. Stefano Rotondo 5 - Roma.

ASL RM2: Casa della Salute XV municipio - via S. Daniele del Friuli 8 - Roma; Via Nicolò Forteguerri - Casa della Salute Santa Caterina della Rosa - Roma.

ASL RM3: Via Casal Bernocchi - Sede Direzione ASL; Ex Presidio Forlanini - Piazza Carlo Forlanini - Roma.

ASL RM4: Ospedale San Paolo di Civitavecchia - Largo Donatori del Sangue 1; Ospedale Padre Pio - Via s. Lucia - Bracciano.

ASL RM5: Piazza Salvo D'Aquisto - Palombara Sabina/Casa della Salute; Via degli Esplosivi - Colleferro.

ASL RM6: Attenzione: Il servizio a partire da lunedì 3 agosto è trasferito nei locali dell'ex Pronto Soccorso, dell'ex Ospedale "E. De Sanctis" di Genzano, sito in via Achille Grandi, snc. - orario lunedì-venerdì dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 14.

FROSINONE: Ospedale Santa Scolastica - via San Pasquale - Cassino; Ospedale Fabrizio Spaziani - Via Armando Fabi, 67 - Frosinone.

LATINA: Ospedale S. M. Goretti - Latina - Piazzale antistante; Piazza Monsignor Di Liegro - Gaeta.

RIETI: Piazzale Istituto D'Arte - Rieti.

VITERBO: Ospedale Belcolle - Strada Sammartinese - Viterbo.