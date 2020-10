Coronavirus, caos drive-in a Roma: fino a 12 ore di attesa per un tampone

Fare un tampone a Roma sfruttando il drive-in? Certo, basta essere consapevoli che ci possono essere dalle 4 alle 12 ore di attesa. Il test per sapere se si è positivi o meno al Covid-19 mette a dura prova tempo e pazienza di tutti coloro che vi si vogliono sottoporre o ne hanno bisogno.

La stessa situazione in varie parti della città

Già dalle prime ore del mattino, quando il sole non è ancora sorto, le auto iniziano a formare lunghe code in attesa di poter passare dalla struttura e fare il test. Questa è la situazione a Labaro, nella parte nord di Roma, e pure a Fiumicino, a sud. All’aeroporto, il drive-in è stato installato nella zona del parcheggio a lunga sosta e qualcuno sui social racconta la propria esperienza: “Nottata mistica quella appena trascorsa. Sono entrato nel drive-in dell'aeroporto per il test covid alle ore 22.12, ne sono uscito alle 05.23 quando ho desistito davanti alle ulteriori 3 ore previste di attesa. Unica nota positiva lo straordinario impegno e la gentilezza del personale impiegato”.

Attese su attese anche al drive-in istituito all'interno dell'ospedale San Giovanni. Sei ore al drive-in di Santa Maria della Pietà, in zona Monte Mario, per la giornalista del Tg1, Costanza Crescimbeni, che non ha mancato di tweettare la sua personale “odissea”.

Non avete idea la fila che c’è al drive in di Santa Maria della pietà — costanza crescimbeni (@co_crescimbeni) October 7, 2020

Il personale medico e paramedico dei drive in va ringraziato: stanno facendo un grande lavoro #drivein #tampone — costanza crescimbeni (@co_crescimbeni) October 7, 2020

Fatto! Dopo sei ore sono fuori. Speriamo di avere risultato in 48 ore #drivein #tampone — costanza crescimbeni (@co_crescimbeni) October 7, 2020

Al lavoro per raddoppiare i drive-in

Molte lamentele, insomma, tanto che la Regione Lazio si è messa al lavoro per raddoppiare i drive-in e permettere di accedere più velocemente ai test di verifica per la positività al Covid-19. A tal proposito, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha dichiarato: “Stiamo lavorando per il raddoppio dei drive-in: l'aeroporto di Guidonia, Monterotondo Scalo, Priverno, Aprilia, Gaeta, Pomezia, oltre al nuovo drive del Pertini e a quello che è già partito a via Odescalchi (Asl Roma 2), a Tor Vergata presso la grande area utilizzata durante il Giubileo e in altre aree che si stanno valutando”.

