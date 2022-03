Roma, blocco del traffico il 13 marzo: gli orari della domenica ecologica

Domenica ecologica a Roma: quali veicoli possono circolare

La circolazione è consentita ai veicoli elettrici, ibridi, a metano, a GPL (anche i mezzi bi-Fuel benzina+GPL o metano, purché utilizzino l'alimentazione più pulita) ma non solo: anche i veicoli dediti al trasporto disabili e le flotte dei servizi in sharing godranno di una deroga per circolare. Infine, possono circolare le auto a benzina Euro 6, le moto 4T da Euro 3 a salire e i ciclomotori a 2 ruote 4T da Euro 2 in su.

Domenica ecologica a Roma: gli orari

La domenica ecologica si svolgerà dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.30, con la speranza che non vi siano violazioni alle norme. In tal senso, Roma Mobilità ha fatto sapere che durante l'ultima domenica ecologica dello scorso 20 febbraio, su 800 controlli, ad essere stati sanzionati sono stati 71 veicoli. Chissà che il dato non possa scendere ulteriormente.

