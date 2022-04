Roma, dal 1 aprile niente green pass su bus, metro e treni, ma torna la capienza al 100%

Se c’è una data che molti italiani hanno tenuto sott’occhio è quella del 1° aprile 2022 , giornata in cui lo stato d’emergenza - dopo due lunghi e difficoltosi anni - giunge al termine . Le norme che fin qui sono state applicate, di conseguenza, cominciano a cadere, prime fra questi la capienza dei mezzi di trasporto che torna ad essere del 100% . A Roma , Atac ha mantenuto però un’eccezione per quanto riguarda i trasporti per le scuole , continuando con il potenziamento di alcune specifiche linee affinché non si crei un sovraffollamento che risulterebbe sicuramente più rischioso per gli studenti che ogni giorni si spostano per raggiungere gli istituti.

Le linee che restano potenziate

Le linee che continuano ad essere incrementate sono 12, intorno a 35 mezzi di trasporto e 500 corse ogni giorno, e che arrivano alle scuole con il loro normale percorso. Per quanto concerne i mezzi esclusivi per gli istituti scolastici le corse rimarranno attive, comprese le 140 con 33 autobus assegnate ai privati. Sempre a loro rimangono delegate 23 linee di trasporto periferico.

Ataca, cade il distanziamento

L’accesso tornerà ad essere garantito da tutte le porte di salita e discesa, per poter far sì che la capienza massima sia ristabilita effettivamente per tutti i mezzi di trasporto: quelli di superficie, delle metropolitane e della ferrovia Termini-Centocelle. In particolare, nelle metro, non ci sono più i segnali di entrata ed uscita e soprattutto le banchine non hanno più la limitazione dei posti a sedere in attesa del mezzo poiché il distanziamento non è più necessario. Inoltre rimane attiva – come sempre – la sanificazione di tutti i mezzi di trasporto pubblico. Infine, Atac ricorda: “L'obbligo di portare la mascherina FFP2 a bordo per tutto il mese di aprile e, successivamente, quella chirurgica”.

