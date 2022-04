Roma, cavi del filobus rotti sulla Nomentana: gravi disagi sul traffico

Mattinata infernale per i pendolari romani che hanno dovuto affrontare lunghe code e blocchi alla circolazione a causa di un guasto ai cavi di alimentazione della linea filobus , staccati e caduti a terra su viale regina Margherita. Chiuse le corsie centrali da via Reggio Emilia e via Zara e traffico in tilt dalla zona di Porta Pia al quartiere Montesacro.

ll "mistero" dei cavi

Cambiano le regole per viaggiare sui mezzi pubblici (come il green pass non più obbligatorio) ma non cambiano i soliti disagi alla circolazione. La Polizia locale e Atac ancora non sono a conoscenza della causa della rottura dei cavi elettrici, la certezza è che il danno sia avvenuto durante le ore notturne tra il 4 e il 5 aprile. Il particolare sottoposto a indagini è che i fili non sembrano tagliati ma semplicemente caduti a terra, come se un mezzo pesante avesse urtato i cavi causandone il distacco dal traliccio. Il problema ha causato numerosi disagi alla circolazione sia per quanto riguarda le singole automobili, sia per la linea bus, con le linee 60, 82 e 90 che hanno transitato sulle corsie laterali.

