Roma-Leicester, nella Capitale stop a bus e tram dalle 22 alle 2

Brutte notizie per chi dovrà recarsi allo Stadio Olimpico senza mezzo privato, ma anche per gli automobilisti che vedranno così ridotte le possibilità di trovare parcheggio in prossimità dell'impianto. Atac , sulla propria pagina Facebook, ha comunicato che in occasione del match di Conference League tra Roma e Leicester , in programma giovedì 5 maggio alle 21 , la Questura di Roma ha predisposto la sospensione del servizio di trasporto pubblico di superficie nella fascia oraria 22-2 . In particolare, le linee bus e tram che attraversano o fanno capolinea nella Ztl del Centro effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle ore 22, mentre le linee di bus notturne inizieranno a partire alle ore 2.

Roma-Leicester: bus e tram sospesi

Il post ci tiene comunque a precisare che il provvedimento potrebbe variare in base alle disposizioni delle autorità, esortando gli utenti a tenersi informati tramite i canali ufficiali. La notizia tuttavia non può far altro che destare preoccupazioni in chi domani si recherà allo stadio per vedere la partita. L'impianto infatti è raggiungibile solo con mezzi di superficie ed è probabile che molti vi rinuncino all'andata per ricorrere alla macchina o al motorino. Questi, oltre a provocare un maggior inquinamento, intaseranno ulteriormente il traffico e creeranno una vera e propria caccia al parcheggio, già di per sé difficile da trovare in prossimità dello stadio. Senza dimenticare che, nel caso in cui la Roma dovesse guadagnarsi l'accesso alla finale, l'inquinamento acustico causato dalle "strombettate" dei clacson si moltiplicherebbe a dismisura.

