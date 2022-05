Roma, Metro C in tilt: un guasto tecnico blocca la linea

Ancora guai per la metropolitana di Roma . Dopo le chiusure serali (iniziate con la metro B che chiude alle 19 dal 21 aprile ), che hanno scatenato non poche polemiche tra i cittadini della Capitale, tocca alla linea C andare in tilt . La causa è un guasto tecnico che l’ha coinvolta nella mattina di oggi, 5 maggio 2022, bloccando l’intera tratta . Il tutto è accaduto , poi, nell’ora di punta , ovvero alle 7, proprio quando sono tantissimi i pendolari che si spostano.

La rabbia degli utenti

Cosa è accaduto quindi? Per circa un’ora, la circolazione si è letteralmente divisa in due. Alessandrino-Pantano e viceversa, e poi San Giovanni-Alessandrino, con l’obbligo di cambiare il treno ad Alessandrino in entrambe le direzioni. Finalmente, alle 9.45, è stato messo a disposizione dei pendolari un servizio navetta per coprire la tratta San Giovanni-Parco di Centocelle. Non ovviamente mancate le proteste da parte dei cittadini, che si sono lamentati del disservizio sui social: “Che schifo, una linea con soli 7 anni di vita. Chiudetela, fate prima”, è uno dei tanti commenti che si leggono su Twitter.

#info #atac - Metro C: circolazione in forte ritardo, tra San Giovanni e Alessandrino si svolge su binario unico (causa guasto tecnico) #roma — infoatac += (@InfoAtac) May 5, 2022

