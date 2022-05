Roma, sciopero 20 maggio metro, bus e tram: info e orari

Lo sciopero del 20 maggio

Il trasporto pubblico principalmente interessato è quello Atac, perciò nella giornata di venerdì potranno esserci degli stop per le linee metro, i tram e gli autobus. Fra questi sono incluse anche le tre ferrovie regionali gestite dall’azienda: Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Inoltre, la giornata di sciopero, coinvolge anche i collegamenti che Atac ha dato in subaffidamento. Perfino nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità potrebbero esserci dei rallentamenti e dei disagi: principalmente interessato potrebbe essere lo sportello permessi di piazzale degli Archivi, all'Eur, e il contact center infomobilità 0657003. Inoltre, nelle stazioni della rete metroferroviaria Atac non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, nonostante queste rimangano aperte, e neppure quello delle biglietterie. Quelle online, invece, saranno attive.

Quali sono le linee a rischio

Le linee autobus coinvolte per lo sciopero sono: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

