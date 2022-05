Come cambia la mobilità a Roma: i nuovi trasporti pubblici

My Safe Place-Transfer cerca di rispondere alle esigenze di questi due anni di pandemia, quindi sul versante sicurezza, stando al passo coi tempi e lo fa attraverso un dispositivo tecnologico che attiva un processo che permette di sanificare ambienti e mezzi di trasporto di ogni dimensione, in modo semplice e veloce. Il processo, infatti, utilizza una nuvola sanificante che favorisce l’abbattimento di funghi, batteri e virus incluso il SARS-COV-2 fino al 99,9%. Andando ancora più nel dettaglio, My Safe Place-Transfer è un servizio di noleggio auto con conducente, in partenza da Roma e per ogni destinazione, ed è prenotabile tramite app, con un costo a partire da 35 euro. Tra i servizi disponibili, per esempio, c’è il Kids&Teens Service, un servizio di trasporto pubblico, non di linea, autorizzato dal Comune di Roma (NCC), per bambini e ragazzi (dai 3 ai 17 anni) pensato per i genitori alle prese con imprevisti quotidiani; oppure lo Special Needs Service, dedicato alle “categorie fragili” che richiedono mezzi specifici e personale qualificato.

Roma Metro B, la fermata Eur Magliana diventerà Colosseo Quadrato