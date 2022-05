Stellantis and You Sales and Services, la nuova realtà automotive della Capitale

Un anno fa, dalla fusione di FCA Group e PSA Group, nasceva Stellantis , il quarto gruppo automobilistico al mondo. Da qui, un nuovo nome commerciale e una nuova identità per la divisione retail Europa e Marocco: Stellantis and You, Sales and Services . A Roma , Motor Village e Psa Retail sono oggi un'unica e importante realtà automotive sul territorio, una grande famiglia di proprietà Stellantis con un management rinnovato e obiettivi ambizioni e sfidanti legati al comportamento d'acquisto dei clienti e alla trasformazione energetica.

Stellantis and You Sales and Services è un nome inclusivo che, come spiegato dalla Direttrice dell'HUB Roma Simona Mignacca, "esprime ed evidenzia l'approccio fortemente incentrato sulle persone che la nuova entità vuole sviluppare nella relazione con tutti gli stakeholder: dai clienti ai collaboratori, rafforzandone il senso di appartenenza. Stellantis and You possiede e ribadisce una promessa: assistere i clienti nel miglior modo possibile, con approccio umano e di qualità. Vogliamo infatti rappresentare il benchmark per l'eccellenza e qualità dei servizi e la leadership nell'innovazione di settore".

Nella Capitale, Stellantis and You vanta 6 sedi e 10 brand iconici. Presso le sedi di Via Tiburtina, Carlo Emery e Appia Nuova è possibile trovare un'ampia scelta di auto Peugeot, Citroën, DS e veicoli commerciali. A due passi dal centro, la storica sede di Viale Manzoni ospita i brand Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Fiat Professional. Questi ultimi si trovano anche nella sede di Via della Magliana, 375, facilmente raggiungibile dalle zone più a sud e da fuori Roma. In tutte le sedi e nel nuovissimo showroom di Via Collatina con oltre 5.000 mq di esposizione esterna, si trova anche l'usato garantito e selezionato del brand Spoticar.

Non solo vendita: Stellantis &You offre test drive di tutta la gamma, soluzioni di noleggio a lungo, breve e medio termine, manutenzione dei veicoli del gruppo con manodopera qualificata e ricambi originali. Per soddisfare le esigenze dei clienti che non possono raggiungere fisicamente gli showroom, è possibile acquistare una vettura comodamente da casa grazie alla sezione e-commerce del sito ufficiale e prenotare con un click tutti i servizi post vendita.

Le ultime novità in casa Stellantis and You

A maggio gli showroom Stellantis &You Roma Citroën e Alfa Romeo hanno ospitato due importanti eventi.

Per Alfa Romeo, il Private Preview di Tonale, l'attesissimo SUV elettrificato del brand dallo stile forte, in un continuo richiamo tra passato e futuro, sinonimo di innovazione, digitalizzazione ed elettrificazione. Molto più di una vettura, Tonale è il simbolo di una nuova era per il brand storico ed emozionale di casa Stellantis, e verrà ufficialmente lanciato a giugno con un porte aperte dedicato in Viale Manzoni, 67.

Per Citroën, il lancio di nuova C5 X, vettura con l'eleganza di una berlina, il dinamismo di una station wagon e la posizione di guida elevata di un SUV. Disponibile anche plug-in hybrid, C5 X garantisce una guida estremamente comfortevole grazie al programma Citroën Advanced Comfort e all'abitacolo che ricorda un'area Lounge.

