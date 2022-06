Roma, sciopero mezzi pubblici del 17 giugno: 4 ore di stop

Si preannuncia un venerdì nero per la Capitale. Il 17 giugno 2022, infatti, è previsto un nuovo sciopero (l’ennesimo) dei mezzi pubblici a Roma. Ad annunciarlo è il sito di romamobilità, dove viene spiegato che lo stop dovrebbe essere di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30, e che è indetto indetto tra i lavoratori Atac dai sindacati Usb e Orsa Tpl. Lo sciopero, viene precisato, riguarda la sola rete Atac. Per questa fascia oraria, dunque, metro, bus e tram sono a rischio.