Roma, la proposta di Gualtieri: “Mezzi pubblici gratis in autunno”

Durante il suo intervento al congresso del partito socialista, tenutosi il 16 luglio 2022, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha esposto la sua proposta per l’autunno prossimo , che ha come obiettivo sia quello di supportare le famiglie in difficoltà a causa dei prezzi della benzina sia quello di ridurre l’impatto ambientale . L’idea, ispirata al Klimaticket tedesco e al trasporto gratis in Spagna, è di investire per permettere ai cittadini di usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici .

Le parole di Gualtieri

“Invece di discutere di cose assurde, come la giusta necessità di dotare Roma di un impianto moderno di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti" ha iniziato il sindaco Gualtieri, “perché non ci si esercita a provare a capire cosa possiamo fare? Faccio un solo esempio: penso che sia possibile trovare delle risorse per fare quello che sta facendo la Germania di Olaf Scholz e la Spagna di Pedro Sanchez e realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi gratuità del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l'autunno, quando ci saranno le scuole che riaprono, per dare un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi, e si dà un contributo concreto alla lotta per il mutamento climatico”.

Da dove arriva l’investimento?

Ispirandosi a quanto accade in Germania e in Spagna, dunque, Gualtieri vorrebbe portare questa proposta all’attenzione del Governo, che dovrebbe a sua volta stanziare i fondi per metterla in atto. Un passo, questo, che andrebbe ad aggiungersi alle prime limitazioni previste a partire dal prossimo autunno nella Capitale sull’Ecopass per entrare in centro entro il 2025.

Roma, arriva l’Ecopass dal 2024: un ticket per entrare in Centro