Mobilità Roma: strade chiuse il 23 e 24 luglio

Domenica 24 luglio, alle 21,30, in via Veneto è in programma la proiezione del film Vacanze romane. Via Veneto poi sarà interessata da un'altra chiusura al transito delle auto giovedi 28 luglio, per tutto il giorno, per una sfilata di moda che si svolgerà in serata. Nel dettaglio, per consentire l'allestimento dei due eventi, dalle 22 di stasera alle 19 di venerdì 29 luglio la strada sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra via Boncompagni e largo Federico Fellini. Deviate anche le linee di bus che transitano nella via.