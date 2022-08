Roma, Voi Techology premia il "buon parcheggio" dei suoi utenti

Da più di 2 anni, l'azienda svedese Voi Technology offre ai cittadini romani il servizio di monopattini elettrici in sharing, con oltre 500mila corse effettuate finora e 1,2 milioni di chilometri percorsi nella Capitale. Ora la società ha deciso di lanciare ben t re diverse iniziative per incentivare il "buon parcheggio" dei mezzi, troppo spesso lasciati sulla strada o accanto a monumenti degradando l'immagine della Città Eterna.

Iniziative

La prima nuova funzionalità studiata da Voi Technology andrà a premiare con 15 minuti di corsa gratuiti tutti gli utenti che parcheggiano il monopattino Voi in un’area di parcheggio consigliata nella mappa dell’app, per tre volte di seguito in una settimana 1. Chi finora si è sempre distinto parcheggiando il monopattino modo giusto potrà rientrare nei 500 "campioni romani del parcheggio" e saranno premiati dall'azienda con altrettanti minuti gratuiti. L'ultima iniziativa è chiamata "Segnala un Voi": si tratta di un sito web dove sia chi è utente, sia chi non lo è, può segnalare un mezzo Voi parcheggiato su un marciapiede,di fronte al portone di un palazzo, di fronte ad una vetrina o ad un ingresso di un negozio. Inserendo una foto del veicolo e il codice di identificazione dello stesso sul portale, verrà inviata una segnalazione al team Voi Technology che provvederà a spostarlo.

Qualche dubbio su come parcheggiare?

Voi Technology ha sviluppato a Roma anche la funzionalità Parking Assistant che, come richiesto dalla legge, invita gli utenti a fotografare il proprio parcheggio per poter chiudere la corsa, foto che poi viene analizzata da degli esperti del parcheggio di Voi Technology per valutarne la correttezza. In caso di parcheggio non conforme alle norme, l’utente riceverà una mail di segnalazione della sosta non corretta, insieme a una breve guida con le informazioni su come si effettua il parcheggio corretto del monopattino.

In merito a queste nuove funzionalità è intervenuta Magdalena Krenek, General Manager Voi Technology Italia: “Il tema del corretto parcheggio ci riguarda tutti ed è alla base di una città vivibile. Soprattutto le aree più centrali di Roma soffrono di una eccessiva concentrazione di veicoli, Voi Technology previene a questa problematica utilizzando gli strumenti per incentivare il buon parcheggio nelle aree più adatte, che tiene conto anche dell’offerta di veicoli in zona.”

