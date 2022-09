Roma, asfalto e segnaletica nuovi per il quadrante ovest della Capitale

Roma, al via nel 2023 i lavori per la Linea G

Anas per Roma Capitale

I cantieri che saranno aperti in diverse zone del XIII Municipio sono iniziati giovedì 1 settembre in via di Casal Selce, mentre nella sera del 5 settembre ha avuto avvio anche quello in via Boccea. Anche a Piazza Irnerio sarà rifatto il manto stradale e cordolo. I lavori sono stati introdotti dall'annuncio da parte della presidente del XIII Sabrina Giuseppetti: "Le opere sono svolte da Anas per conto di Roma Capitale. Andranno avanti almeno fino all’incrocio con via Mattia Battistini poi ancora per i tratti più ammalorati fino ad arrivare in zona Casalotti per la messa in sicurezza del tratto all’altezza di Via della Maglianella. I lavori si svolgeranno dalle 22.00 alle 06.00 fino al completamento".

