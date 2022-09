Roma, Atac: in arrivo altri 75 autobus ibridi

Buone notizie per il trasporto pubblico romano. Nonostante le polemiche che spesso coinvolgono mezzi e autisti (come il conducente Atac beccato alla guida mentre guarda sullo smartphone la partita della Lazio), ci sono anche aspetti positivi. Come la volontà di rendere la flotta di autobus più sostenibile. Per questo stanno arrivando 75 nuovi bus ibridi.