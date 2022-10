Roma, attivisti Ultima Generazione tornano a bloccare le strade

Gli attivisti di Ultima Generazione , campagna di disobbedienza civile non violenta del movimento internazionale A22, sono tornati sul campo per protestare contro la crisi climatica . La salvaguardia del pianeta è sempre stata uno dei principali motivi di lotta comune e questa organizzazione si è spesso impegnata per far sentire la propria voce. Lo hanno fatto nuovamente stamattina 12 ottobre , bloccando il traffico a Roma sulla via Salaria, vicina al GRA.

Le proteste dei lavoratori

Il blocco ha interessato via Marco Polo alla Garbatella. Come sempre si sono posizionati con degli striscioni, seduti sulla strada, impedendo il passaggio delle auto e creando una fila lunghissima. Sulla loro pagina Facebook mandano avanti la loro campagna di protesta, un urlo che sperano possa raggiungere il Governo che si mobiliti in maniera più “consistente” per fare qualcosa.

Il fervore fra gli automobilisti non è mancato. Molti hanno inveito contro ragazzi – e non – che non volevano togliersi dalla strada. Hanno tentato di tirarli dai giubbotti ma niente è servito. Ad un certo punto è sopraggiunta la Polizia che ha messo fine alla protesta, spostando gli attivisti sul ciglio della strada.

#Roma, questa mattina gli attivisti di #UltimaGenerazione hanno blocato il traffico sulla via #Salaria, vicino al #Gra, per protestare contro la crisi climatica #climatechange pic.twitter.com/gHGdIA3S5V — AGTW (@AGTW_it) October 12, 2022

Dipendenti Ama rubavano carburante da mezzi e lo rivendevano