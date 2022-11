Roma, il piano di Gualtieri: portare limite di velocità a 30 km/H

Le città, come è risaputo, sono il centro di moltissimi incidenti che spesso si rivelano anche mortali. Seppur ci sia un limite di velocità, spesso questo non si viene rispettato o chi si mette alla guida lo fa senza consapevolezza. Nella maggior parte dei casi i sinistri dipendono da un conducente in stato di ebrezza o il cui sistema è alterato dall'uso di stupefacenti, e questo ovviamente provoca un superamento dei limiti.

A tal proposito, in occasione di una mozione per omaggiare Francesco Valdiserri con un impianto sportivo sulla Cristoforo Colombo a Roma, Roberto Gualtieri è tornato su questo problema che gli sta molto a cuore per discuterne e cercare delle soluzioni. Le sue intenzioni sembrano chiare: il Sindaco vuole realizzare inizialmente 69 isole ambientali e zone a 30 km/h, per poi con lo step successivo avere tutta la viabilità a 30 km/h, a parte quella primaria.

Un'importante decisione

Questa riduzione di velocità è molto importante nonché drastica, ma per Gualtieri necessaria per cercare di evitare morti causate da collisioni. La volontà del Primo Cittadino, su cui si è già al lavoro, è soprattutto quella di rafforzare la rete dei tutor e degli autovelox e al termine dei test di prova sugli impianti, questi nuovi dispositivi verranno messi nella Galleria Giovanni XXII, per poi essere installati nel viadotto del Giubileo a Prima Porta.

Ci saranno altre zone interessate dall'installazione di autovelox fiss e fra questi compaiono via Isacco Newton, via Togliatti, la Tangenziale Est all’altezza di via Nomentana. Gualtieri: “Passeremo da 10 a 40 rilevatori sui semafori rossi, e in collaborazione con le forze dell’ordine si stanno rafforzando i controlli in tutte le zone, anche su utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti”.

Il Sindaco conclude così: “Abbiamo aumentato i controlli in modo significativo, a novembre sono stati effettuali oltre 90mila accertamenti, con circa 5.800 veicoli a velocità sopra i limiti consentiti”. Il 21 novembre, la polizia ha effettuato una serie di controlli poi proprio sui limiti di velocità, con il risultato di aver fatto più di 800 multe.

