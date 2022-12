Roma, Suv passa sulle rotaie e viene travolto da un treno

Mattinata di paura per un'intera famiglia, coinvolta in un gravissimo incidente oggi 29 dicembre a Vitorchiano, nel comune di Viterno, zona nord di Roma. Secondo le indagini il Suv su cui erano a bordo le quattro persone è stato travolto dal treno in transito mentre si trovava proprio sulle rotaie.

Indagini in corso

Alle 10.30 circa, nei pressi di un passaggio a livello, il Suv di colore nero si è scontrato con il convoglio: la vettura si è accartocciata su sé stessa mentre la famiglia è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118 arrivati sul posto repentinamente. Due adulti e due bambini sono stati quindi trasportati in due diversi ospedali ma dai primi accertamenti non sembrano versare in gravi condizioni. Le indagini delle Forze dell'Ordine sono tutt'ora in svolgimento per capire come sia stato possibile che la vettura si trovasse proprio in quel punto al passaggio del treno. Intanto, la tratta ferroviaria Roma - Civita Castellana - Viterbo è stata interrotta.

