Roma, funerali di Papa Benedetto XVI: Atac potenzia il servizio di bus e metro

Cosa cambia

Per le giornate di oggi e domani, 3 e 4 gennaio, il servizio metro A vedrà un aumento delle corse fino a 25 treni in servizio, mentre il 5 gennaio si arriverà a 28 convogli. Per quanto riguarda i bus invece, il numero di veicoli in servizio sulle linee 64 e 40, che collegano Termini e San Pietro e Termini con Borgo Sant'Angelo, verrà aumentato a partire da oggi e fino al 5 gennaio (da 15 a 20 per la prima, da 9 a 12 per la seconda). Il personale Atac sarà poi aumentato alle stazioni metro Anagnina, Laurentina, Termini e Ottaviano al fine di fornire assistenza e informazioni utili a visitatori e turisti. Nella stazione di Ottaviano è stata raddoppiata la presenza di operatori di stazione e intensificata la presenza di guardie giurate. Prevista anche una squadra di pronto intervento a presidio degli impianti di traslazione di Termini e Ottaviano, dove è in corso un’attività del Simu per consentire la riapertura dell'ingresso di via Barletta, chiuso per ragioni legate allo stato del manto stradale, che dà accesso al montascale, in modo da favorire a tutti l'accesso alla stazione.

Roma, il costo dei biglietti Atac passa a 2 euro: scattano le proteste