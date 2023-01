Roma, auto elettrica prende fuoco al Pincio

I pompieri domano l'incendio

L'incendio è divampato intorno alle 12.30 di martedì 10 gennaio. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del comando di via Genova con un'autobotte. Giunti in Viale Gabriele D'Annunzio, i pompieri hanno da subito domato le fiamme, che avevano ormai carbonizzato un'auto in sosta. Ques'ultima, come accennato, era ad alimentazione elettrica. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

