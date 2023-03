Roma, no alla deroga: auto storiche bandite dalla nuova fascia verde

A Roma è stata data una brutta notizia per gli appassionati delle auto storiche . Il Campidoglio ha deciso di non concedere alcuna deroga all'ordinanza numero 27 del sindaco Gualtieri, che vieta alle auto con più di 20 anni di circolare all'interno della nuova fascia verde, la più grande d'Europa, che si estende quasi fino al raccordo anulare.

Ingiustizia

L'Autoclub storico italiano, che riunisce 150mila soci, denuncia che questa decisione colpisce anche le rare auto storiche, certificate a norma di legge, senza fare alcuna distinzione tra queste vetture e le normali auto vecchie.

A partire dal 28 febbraio, le auto storiche non potranno più circolare nella Capitale e verranno equiparate agli autoveicoli a benzina fino a Euro 2 o a gasolio fino a Euro 3. Non è stata concessa alcuna deroga per la serata, i giorni feriali o festivi, come invece è già avvenuto in altre città italiane come Milano, Genova, Torino, e nelle regioni Lombardia e Piemonte.

L'Asi ha denunciato che non c'è stata alcuna considerazione per le auto che hanno fatto la storia di Roma, come quelle che hanno percorso via Veneto negli anni '60, o per le amatissime "cinquine". Le richieste delle associazioni di categoria sono rimaste inascoltate, aprendo il periodo più buio di sempre per le classic car nella Capitale.

Tuttavia, l'automobilismo storico rappresenta un patrimonio culturale e turistico di grande valore per l'indotto che porta con sé. L'Asi, i Registri Nazionali Alfa Romeo, FIAT e Lancia, e tutti gli enti certificatori hanno scritto una lettera aperta al Campidoglio per essere ascoltati e sperano che il loro appello venga preso in considerazione.

